DOAKTOWN, Nouveau-Brunswick, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mois de juillet sera marqué par des travaux effectués dans le cadre d’un investissement tant attendu à Doaktown que la division des scieries de J.D. Irving, Limited entreprend.



Le projet de 35 millions de dollars verra la présence de l’usine croître de 14 000 pieds carrés, réunissant la scierie, l’usine de rabotage et le centre à valeur ajoutée sous un même toit. Actuellement, la scierie est de l'autre côté de la route. Une nouvelle technologie de pointe sera installée tout au long du processus de production de bois d’œuvre.

Le projet devrait générer 40 000 heures de travail et employer une équipe de 60 personnes en période de pointe de construction.

L’entreprise vise le printemps 2021 pour la mise en service et le démarrage de la nouvelle installation.

JAKE STEWART – MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE MIRAMICHI-SUD-OUEST-BAIE DU VIN

« Il s’agit d’une excellente occasion pour la région de Miramichi de développer son secteur forestier. Cet investissement à Doaktown est synonyme de durabilité, non seulement pour l’usine et ses employés, mais aussi pour les collectivités environnantes. »

JEFF PORTER - MAIRE de DOAKTOWN

« Je pense que c’est une excellente nouvelle pour le village de Doaktown. Cet investissement signifie une sécurité à long terme pour notre village. Quand JD Irving investit autant dans ce village, ils ne vont pas fermer quelque chose dans quelques années, ils sont là pour rester. Chapeau à JD Irving et à son personnel. Nous apprécions vraiment ce qu'ils ont fait pour nous et continuons d'apprécier ce qu'ils font dans notre communauté. "

JÉRÔME PELLETIER - VICE-PRÉSIDENT SAWMILLS pour J.D.IRVING, LIMITED

«C'est chez nous et nous avons une excellente équipe ici à Doaktown. Nous faisons partie de la communauté depuis plus de 30 ans. Nous savons à quel point il est important de maintenir les emplois et de soutenir les fournisseurs locaux dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick », explique Jérôme Pelletier, vice-président des scieries de J.D. Irving, Limited. «Une fois terminé, ce site sera l'un des plus modernes du genre en Amérique du Nord. Du point de vue du client et du marché, le moment est bien choisi. »

