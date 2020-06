OHSWEKEN, Ontario, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les prix Indspire sont la plus importante distinction décernée aux Autochtones qui ont apporté une contribution significative aux domaines de l'éducation, de la culture, des affaires, de la santé, du droit, des sports et du service public autochtones au Canada. Des prix sont également remis à trois jeunes modèles de rôle des Premières Nations, inuits et métis ainsi qu’à un(e) aîné(e), en vue d’honorer l’ensemble de ses réalisations. Les prix Indspire 2020 seront diffusés à l'échelle nationale le dimanche 21 juin à 20 h. (20 h 30 T.N.-O.) sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, l’application CBC Listen et APTN.



« Cette célébration de l'excellence autochtone, qui reconnaît les réalisations de ces extraordinaires agents de changement des Premières Nations, inuits et métis, est vraiment inspirante, » a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire et productrice exécutive des prix Indspire. « Nous avons l’honneur de partager leurs histoires par le biais des prix Indspire 2020 et espérons que leur travail et leurs propos seront une source d'inspiration pour tous les Canadiens, qu’ils soient Autochtones ou non-Autochtones. »

Lauréats des prix Indspire 2020

Ta’Kaiya Blaney – Jeunesse (Premières Nations)

– Jeunesse (Premières Nations) Alicia Aragutak – Jeunesse (Inuits)

– Jeunesse (Inuits) Alana Robert – Jeunesse (Métis)

– Jeunesse (Métis) Cowboy Smithx – Arts

– Arts Dawn Madahbee Leach – Affaires et commerce

– Affaires et commerce Claudette Commanda – Culture, patrimoine et spiritualité

– Culture, patrimoine et spiritualité Candice Lys – Éducation

– Éducation Karen Lawford – Santé

– Santé Marian Jacko – Droit et justice

– Droit et justice Gina Wilson – Service public

– Service public Jeannette Corbiere Lavell – Accomplissements d’une vie

Coanimateurs des prix Indspire 2020

Tiffany Ayalik – artiste et interprète lauréate d'un prix Juno

Craig Lauzon – comédien, acteur de cinéma et de théâtre acclamé

Artistes des prix Indspire 2020

Adrian Sutherland & Midnight Shine – groupe qui repousse les limites et qui mélange harmonieusement racines et rock classique et moderne avec des touches cries Mushkegowuk

– groupe qui repousse les limites et qui mélange harmonieusement racines et rock classique et moderne avec des touches cries Mushkegowuk Genevieve Fisher – l'une des artistes country indépendantes les plus respectées et les plus récompensées au Canada

– l'une des artistes country indépendantes les plus respectées et les plus récompensées au Canada Tom Wilson – musicien, compositeur et artiste visuel, trois fois lauréat d'un prix Juno; auteur du best-seller Beautiful Scars

– musicien, compositeur et artiste visuel, trois fois lauréat d'un prix Juno; auteur du best-seller Beautiful Scars iskwē | ᐃᐢᑫᐧᐤ - artiste, créatrice et interprète nominée aux prix Juno, dont le travail est inspiré par ses ancêtres cris et métis

- artiste, créatrice et interprète nominée aux prix Juno, dont le travail est inspiré par ses ancêtres cris et métis Chuck Copenace – musicien ojibwé primé dont le travail honore et intègre les sons traditionnels autochtones

– musicien ojibwé primé dont le travail honore et intègre les sons traditionnels autochtones Leela Gilday – musicienne et interprète du Denendeh, lauréate d'un prix Juno, qui parle des gens et de la terre qui l'ont inspirée

Présentateurs des prix jeunesse

Dr James Makokis et Anthony Johnson – premiers gagnants autochtones de The Amazing Race Canada, qui ont utilisé leur profil pour mieux faire connaître la cause des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et les droits des personnes bispirituelles.

Indspire remercie les partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaire présentateur : Groupe Banque TD

Commanditaire des jeunes autochtones : Shell Canada Limitée

Partenaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaire des jeunes lauréats : Fiducie de bienfaisance de la famille de Barry et Laurie Green

Commanditaires principaux et partenaires de télédiffusion : APTN, CBC

Commanditaires principaux : Suncor Energy Inc., Syncrude Canada Ltd.

Commanditaire de la cérémonie qui suit la remise des prix : Teck Resources Limited

Commanditaire participant : WSP Canada

Partenaire régional : Gouvernement de l’Ontario

Commanditaires de soutien : Cenovus Energy Inc., Gouvernement du Nunavut, Ontario Power Generation, Rio Tinto

Commanditaire du divertissement : Fondation de la famille Slaight

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre un soutien aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis pour qu’ils puissent tirer parti de leur plein potentiel. In 2019-2020, Indspire a alloué plus de 17,8 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 5 100 bourses.

À propos de la plateforme d’entreprise citoyenne de TD

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d’entreprise citoyenne, la Promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d’un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez www.td.com/promessepretsaagir .

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d’éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d’information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d’ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous diffusons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l’avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l’ère numérique.

À propos d’APTN

APTN est entré en ondes en 1999 comme premier télédiffuseur autochtone national au monde, offrant ainsi une fenêtre sur la mosaïque remarquablement diversifiée des peuples autochtones. APTN est un télédiffuseur sans but lucratif et à vocation caritative respecté qui est unique en son genre en Amérique du Nord. Nous partageons nos histoires avec authenticité, en anglais, en français et dans diverses langues autochtones, avec quelque 11 millions de téléspectateurs abonnés au Canada. Grâce à un pourcentage de contenu canadien supérieur à 80 %, APTN rejoint son auditoire avec des émissions authentiques, inspirantes et divertissantes sur de multiples plateformes.

