BRAMPTON, Ontario, 15 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons a annoncé aujourd’hui que CRN MD , une marque de The Channel Company , l’a nommée à son palmarès 2020 des 500 plus grands fournisseurs de solutions. Ce classement annuel par revenus des plus importantes organisations partenaires de TI en Amérique du Nord sert de référence dans l’industrie pour reconnaître la crème des intégrateurs de technologies, des fournisseurs de services stratégiques et des experts-conseils en TI. Il s’agit d’une ressource précieuse pour les fournisseurs de technologies cherchant à s’associer aux meilleurs fournisseurs de solutions.



IT Weapons est la division des services informatiques de Konica Minolta Canada. En tant que chef de file canadien des services de TI gérés, elle a assumé un rôle de premier plan dans le contexte actuel en assurant un leadership éclairé et en fournissant des stratégies d’atténuation des catastrophes en réponse à la pandémie de COVID-19. Grâce à sa gamme de solutions de continuité des activités et de télétravail, IT Weapons prend les devants pour maintenir la productivité des organisations canadiennes dans cette nouvelle normalité.

« Vu la grande perturbation qu’entraîne la pandémie de COVID-19, nous voulions que les organisations canadiennes se sentent en sécurité et maintiennent la productivité de leurs équipes, explique Ted Garner, président d’IT Weapons. À l’interne, nous avons rapidement adopté un modèle de collaboration numérique au travail, sans compter que nos récents événements et outils numériques reflètent notre détermination à montrer aux organisations qu’il est possible de prospérer – pas seulement de survivre – malgré la crise. Je crois que ce travail est à la hauteur de la reconnaissance que nous témoigne CRN comme fournisseur de services stratégiques de haut niveau, ce qui m’est très précieux. »

« Le palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN met en valeur les meilleures organisations partenaires de TI en Amérique du Nord, affirme Bob Skelley, président-directeur général de The Channel Company. Cette année, les entreprises classées représentent un revenu combiné de 393 milliards de dollars, un chiffre qui atteste de l’incidence et de l’influence qu’elles ont sur le secteur des TI. Au nom de The Channel Company, je tiens à féliciter ces entreprises pour leur contribution incroyable à l’essor de notre industrie. »

Pour en savoir plus sur ITWeapons, visitez le www.itweapons.com ou composez le 1 866 202 5298.



À sujet d’IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Rendez-vous au www.itweapons.com pour en savoir plus et suivez IT Weapons sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières nouvelles technologiques.

Twitter @ITWeapons , YouTube , LinkedIn , and Facebook .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. Konica Minolta a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant sept années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@ KonicaMinoltaCA ).

Au sujet de The Channel Company

The Channel Company favorise l’innovation technologique dans le secteur des TI avec ses grands médias, ses événements accrocheurs, ses conseils et ses formations d’experts ainsi que ses plateformes et ses services de marketing avant-gardistes. L’entreprise agit comme catalyseur du secteur en soutenant les utilisateurs finaux ainsi que les fournisseurs de technologies et de solutions, et en les connectant les uns aux autres. Forte de plus de 30 ans d’expérience inégalée dans le secteur, The Channel Company puise dans son vaste savoir pour imaginer des solutions novatrices aux défis en perpétuelle mutation du marché des technologies. www.thechannelcompany.com .

Suivez The Channel Company sur Twitter , LinkedIn and Facebook

© 2020. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

CONTACT INFORMATION



Jaymin Brahmbhatt

IT Weapons

(905) 494-3123

jaymin.brahmbhatt@itweapons.com

ou