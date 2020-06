Umicore (de "Vennootschap") kondigt vandaag de plaatsing aan van niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties (de "Obligaties") met een looptijd tot 2025, in het kader van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap voor een gezamenlijk bedrag, in hoofdsom, van €500 miljoen.

De netto opbrengst van het aanbod zal worden aangewend voor algemene vennootschapsdoeleinden en om Umicore's strategische ontwikkelingen op het vlak van materialen voor schone mobiliteit en recyclage te financieren. Dit aanbod zal de financieringsstructuur van Umicore verder verstevigen en diversifiëren door de €1,1 miljard aan midden- en langetermijn vastrentende privaatgeplaatste schuldinstrumenten uitgegeven in de loop van de voorgaande jaren aan te vullen.

De Obligaties zullen worden uitgegeven met een nominale waarde per Obligatie van €100.000 in hoofdbedrag en integrale veelvouden hiervan.

De Obligaties zullen worden uitgegeven à pari en, tenzij voordien geconverteerd, terugbetaald of teruggekocht en geannuleerd, zullen de Obligaties worden terugbetaald aan 100% van hun bedrag in hoofdsom op 23 juni 2025.

De Obligaties zullen geen rente dragen. De Obligaties zullen, in overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden van de Obligaties, converteerbaar zijn in aandelen (de “Aandelen”) van de Vennootschap zoals genoteerd op Euronext Brussel. De initiële conversieprijs zal €55,32 zijn, een premium van 32,5% boven de Referentieprijs van €41,75, die overeenkomt met de plaatsingsprijs van de Aandelen in de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing (zoals hieronder gedefinieerd en verder beschreven).

De volstorting en levering van de nieuwe converteerbare obligaties worden verwacht op of rondom 23 juni 2020 ("Closingsdatum").

De Vennootschap zal het recht hebben om alle, maar niet slechts enkele, Obligaties terug te betalen voor het bedrag in hoofdsom op elk moment op of na 14 juli 2023, indien de pariteitswaarde van een Obligatie over een bepaalde periode gelijk is aan of meer is dan €130.000, zoals verder beschreven in de voorwaarden van de Obligaties.

De Obligaties werden uitsluitend aangeboden aan institutionele beleggers in bepaalde rechtsgebieden, buiten de Verenigde Staten van Amerika, via een private plaatsing.

De Vennootschap heeft ingestemd met een lock-up-verbintenis (onder voorbehoud van bepaalde gebruikelijke uitzonderingen) met betrekking tot haar gewone aandelen en aandelen-gerelateerde effecten gedurende een periode vanaf de prijszetting (pricing) tot 90 dagen na de Closingsdatum.

Er zal een aanvraag worden ingediend om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op het Vrije Markt (Freiverkehr) segment van de Beurs van Frankfurt, uiterlijk dertig dagen na de datum van Closingsdatum.

De Sole Global Coordinator en Bookrunner voerde gelijktijdig met de plaatsing van Obligaties, een plaatsing van bestaande aandelen uit (de “Gelijktijdige Versnelde Plaatsing”) in naam van inschrijvers op de Obligaties die dergelijke aandelen wensten te verkopen in short-verkopen teneinde het markt-risico van een investering in de Obligaties te hedgen, tegen een plaatsingsprijs van €41,75, vastgelegd via een versneld privaat plaatsingsproces. De Vennootschap zal geen opbrengst ontvangen van de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing.

De Vennootschap zal een algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, die ten laatste op 30 april 2021 (de "Long-stop Datum") moet plaatsvinden, om sommige bepalingen in de voorwaarden van de Obligaties die in werking treden in geval van een controlewijziging ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen (de "Aandeelhoudersbesluiten"). Indien de Aandeelhoudersbesluiten niet (i) aangenomen zijn tegen de Long-stop Datum of (ii) neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank uiterlijk 15 dagen na de Long-stop Datum, zal de Vennootschap alle, maar niet slechts enkele, Obligaties terugbetalen, aan het hoogste van de volgende twee bedragen: (i) 102% van het bedrag in hoofdsom van de Obligaties, en (ii) 102% van de Billijke Marktwaarde van de Obligaties (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de Obligaties), zoals verder uiteengezet in de voorwaarden van de Obligaties.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelde op 31 december 2019 iets meer dan 11.152 mensen in dienst.





