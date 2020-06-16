Portland, OR, June 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据联合市场研究公司（Allied Market Research）发布的报告， 亚 太 肿 瘤分子 诊 断市 场 在2018年产生了3.484亿美元，到2026年估计将达到7.305亿美元，从2019年到2026年的复合年增长率为9.0％。该报告提供了广泛的分析 变化的市场动态，关键的获胜策略，业务绩效，主要细分市场和竞争场景。

对个性化药物的意识激增，以及患有不同类型癌症的患者人数上升，推动了亚太肿瘤分子诊断学市场的增长。 但是，由于缺乏熟练的专业人员和严格的政府法规来批准产品，因此阻碍了市场的增长。 另一方面，蛋白质组学和基因组学技术的不断进步为未来几年的市场参与者创造了新的机会。

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Covid-19场景：

在Covid-19大流行期间，测验率降低，诊断出癌症的患者人数减少。

为提供Covid-19测试而对实验室资源的重新调整已经影响了参与肿瘤学测试的实验室的能力。 因此，测试率下降了。

根据Diacuetics的资料，在COVID-19大流行期间，新诊断的乳腺癌患者的病死率下降了8.4％。 此外，新诊断为结直肠癌的患者下降了14％。 自暴发以来，被诊断出患有肺癌的患者人数已经下降了31％。

该报告根据应用，提供者和国家对亚太肿瘤分子诊断市场进行了详细细分。

根据申请，肺癌分部在2018年占最大份额，占总份额的五分之一以上，预计在整个预测期内将保持最大份额。 此外，该细分市场有望在2019年至2026年期间实现9.5％的最高复合年增长率。该报告还分析了包括乳腺癌，结肠直肠癌，血液学癌症等在内的细分市场。

根据提供商，医院分部在2018年贡献了最大份额，占总分部的近一半，预计在预测期内将保持其主导地位，但参考实验室分部预计将成为CAGR最高的 预测期内为9.3％。

根据国家/地区，澳大利亚贡献了最高的份额，占2018年市场总份额的近四分之一，并将在整个预测期内保持其主导地位。 此外，预计从2019年到2026年，它的复合年增长率将达到9.0％的最高水平。该报告还讨论了包括澳大利亚，越南，菲律宾和泰国在内的细分市场。

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研究中分析的主要市场参与者包括 BioMérieux SA, Abbott Laboratories,Hoffmann-La Roche Ltd,Qiagen N.V., Danaher (Cepheid), Siemens Healthineers, Illumina Inc.,Diasorin SPA,Sysmex Corporation, and Agilent Technologies Inc.

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