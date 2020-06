June 16, 2020 02:00 ET

June 16, 2020 02:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.6.2020 KLO 9.00

Huhtamäki lanseeraa korkealaatuisen kasvosuojan helpottaakseen vastuullista siirtymistä arkeen

Johtava maailmanlaajuisesti toimiva noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki lanseeraa valikoiman korkealaatuisia kasvosuojia. Huhta Mask -kasvosuojat sopivat päivittäiseen käyttöön ja auttavat vähentämään pisaroiden leviämistä ympäristöön*. Mukavat ja kestävät kasvosuojat on valmistettu korkealaatuisesta kosteutta hylkivästä ja antimikrobi-käsitellystä kankaasta, joka hengittää ja kestää konepesun.

Huhta Mask -kasvosuojia on saatavilla heinäkuusta alkaen päivittäistavaramyymälöissä Isossa-Britanniassa ja lähitulevaisuudessa ne ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Valikoima sisältää aluksi kaksi kokoa, aikuisille ja yli kolmevuotiaille lapsille sopivat kasvomaskit. Kasvosuoja on saatavana kahdessa värissä, laventelinharmaa ja sininen. Hyllyvalmis pakkaus sisältää 10 kuluttajapakkausta, joissa kussakin on yksi kasvosuoja, jonka voi laittaa esille hyllyyn, telineeseen tai koukkuun.

”Huhtamäki on sitoutunut suojelemaan ihmisiä, ruokaa ja luontoa. Nämä päivittäistavarakaupoissa myytävät kasvosuojat ovat meille uusi tuoteryhmä”, sanoo Ciaran Doherty, Ison-Britannian Foodservice-liiketoiminnan johtaja. ”Meille on tärkeää auttaa ihmisiä elämään heidän haluamallaan tavalla. Huhta Mask -kasvosuojat helpottavat ihmisten paluuta jokapäiväisiin aktiviteetteihin auttamalla heitä ottamaan muut huomioon”, hän jatkaa. ”Tehtaissamme on korkea hygieniataso ja ne sopivat erinomaisesti kasvosuojien pakkaamiseen sen lisäksi, että painamme ja valmistamme tyylikkäät taivekartonkipakkaukset. Maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta pystymme tuomaan näitä edullisia ja korkealaatuisia kasvosuojia monille markkinoille ympäri maailmaa.”

Arvojensa (Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi) mukaisesti Huhtamäki on jo aiemmin muuntanut taivekartonkipakkauksia valmistavia koneita viidessä yksikössään Euroopassa ja toimittanut yli 30 miljoonaa suojavisiiriä terveydenhuoltohenkilöstölle Isossa-Britanniassa auttaen heitä COVID-19 pandemian vastaisessa taistelussa. Vastuullisten elintarvikepakkausten valmistus pysyy Huhtamäen ydinliiketoimintana ja yhtiö on sitoutunut suojelemaan ihmisiä, ruokaa ja luontoa, sekä auttamaan ihmisiä jatkamaan arkeaan.

Media: Katariina Hietaranta, johtaja, ulkoinen viestintä, Huhtamäki Oyj, puh. 010 686 7863

*Huom! Huhta Mask -kasvosuojia ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääkinnällisenä laitteena tai henkilönsuojaimena. Kasvosuojan käyttö ei anna suojaa koronavirusta (COVID-19) vastaan eikä korvaa turvavälejä tai omaehtoista karanteenia.

