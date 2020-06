June 16, 2020 02:30 ET

Den 1 juli 2020 inleder ArcAroma ett sex månader långt utvärderingsavtal med ett av Sveriges största mejeriföretag. Under perioden utvärderas kvalitetsförbättring av vassleprotein, som är en högvärdig proteinråvara, efter behandling av juiceCEPT®+. Mejeriföretaget betalar under utvärderingsperioden en hyra för enheten till ArcAroma om 125 000 SEK per månad enligt avtalet.



- Vi ser flera applikationsområden utanför färskpressad juice, inom affärsområdet FOOD, där vi har goda möjligheter att förbättra såväl kvalitet som förlängd hållbarhet. Kunden ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete som livsmedelstillverkare och vi ser fram emot att få bidra till deras fortsatta förbättringsarbete, säger Johan Möllerström, CEO ArcAroma.

Mejeriföretaget har efter periodens slut en option att kunna köpa ut juiceCEPT®+ till priset 420 000 EUR, minus betald hyra efter sex månaders utvärderingsperiod.

