Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce le franchissement de seuil de 5% d’Axxion.

Axxion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Sidetrade et détenir 5,19% du capital.

Axxion est actionnaire de Sidetrade depuis 2015, et est conseillée par HC Capital sur certains de ses fonds actionnaires de Sidetrade. Jérémie Couix, fondateur de HC Capital, a déclaré :

« Nous sommes convaincus que Sidetrade a un positionnement unique. Ses offres ont un payback très court pour ses clients. Par ailleurs, Sidetrade a la plus forte récurrence de toutes les sociétés de logiciel cotées en France, et offre un levier important sur la marge à terme. Olivier Novasque, son pdg, porte un projet très ambitieux et nous sommes parfaitement alignés avec les investissements et la stratégie de croissance ».

Avec Aimie, son assistante intelligente, Sidetrade accélère la génération de revenu et de cashflow dans tous les secteurs d’activité. Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade a déclaré :

« Je remercie Axxion et HC Capital pour soutenir pleinement notre stratégie de croissance. La crise du Covid-19 accélère les investissements dans le SaaS et l’Intelligence Artificielle afin d’améliorer tous les processus métier des entreprises. A ce titre, l’explosion des retards de paiement attire l'attention des directeurs financiers sur l’utilisation des dernières technologies afin de sécuriser et accélérer la génération de cashflow avec leurs clients. Pionnier du Cloud et de solutions d’IA, Sidetrade a une avance considérable dans ce domaine et est idéalement positionnée pour créer de la valeur dans ce nouveau paradigme ».



