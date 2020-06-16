AUCTION DATE:JUN 16, 2020
START DATE:JUN 17, 2020
MATURITY DATE:JUN 24, 2020
NOMINAL AMOUNT:380.0 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JUN 17-24 2020: 740 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 360 BLN SEK FOR THE PERIOD JUN 17-24 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JUN 16 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON JUN 16, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE