Portland, OR, June 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Researchが発表したレポートによると、 グローバルなクラウドベースのVDI市場 は2016年に36億5000万ドルに達し、2023年までに10億1500万ドルに達すると予想されており、2017年から2023年までのCAGRは16.5%です。

エンタープライズコンピューティング向けのハンドヘルドデバイスとスマートフォンの採用の増加と仮想化の需要の増加により、グローバルなクラウドベースのVDI市場の成長が加速しています。ただし、発展途上国のITインフラストラクチャの不足は、市場の成長を妨げています。逆に、ハイブリッドクラウドソリューションの採用の増加とクラウドベースのソリューションの採用の増加は、今後数年間で市場プレーヤーに有利な機会を生み出すと予想されます。

Covid-19シナリオ:Covid-19の出現は、グローバルなクラウドベースのVDI業界に大きな影響を与えました。

モバイルワールドコングレスのキャンセルは市場収益に大きな影響を与えました。そのような国際的なショーでは、製品とソリューションが最大の露出を獲得し、企業は新しいクライアントと出会い、新しいパートナーシップを築く機会を得ます。

この大流行の間、組織は新しいビジネスモデルに大規模な資本を投資することに消極的で、労働力を雇うのではなく、必需品以外のすべての追加費用が市場の成長を妨げます。

ただし、在宅勤務の傾向により、クラウドベースのソリューションでは需要の増加が見込まれます

グローバルなクラウドベースのVDI市場は、展開モデル、ユーザータイプ、エンドユーザー、地域に基づいて分割されます。展開モデルに基づいて、市場はプライベート、パブリック、ハイブリッドに分割されます。構内での計算インフラストラクチャの可用性により、ハイブリッド展開モデルセグメントは2016年に最大のシェアを占めました。

ユーザーの種類に基づいて、市場は中小企業と大企業に分類されます。中小企業セグメントは、無制限のストレージ、保護されたネットワーク、およびIT支出の削減に対する需要の増加により、予測期間中に最高のCAGRを登録すると予想されます。

エンドユーザーに基づいて、市場はBFSI、教育、ヘルスケア、政府、ITおよびテレコムなどに分類されます。グローバルなクラウドベースのVDI市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、LAMEAなどのいくつかの地域で分析されています。北米の市場は2016年に最大のシェアを占め、市場の5分の2以上に貢献しています。ただし、アジア太平洋地域の市場は、調査期間中に18.8%の最高のCAGRを登録すると予想されます。

グローバルなクラウドベースのVDI市場レポートには、Cisco Systems、Amazon Web Services、Inc.、Dell Inc.、Citrix Systems、Inc.、IBM Corporation、HP Development Company、LPなどの主要な市場プレーヤーの詳細な分析が含まれています。 NComputing Co. LTD、Microsoft Corporation、Rackspace、Inc.、およびVMware。

