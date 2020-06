June 16, 2020 04:15 ET

I november förra året bytte Audio Videos över 100 butiker namn till Elon Ljud & Bild.

Nu lanseras en gemensam e-handel för Elon och Elon Ljud & Bild på domänen www.elon.se

där konsumenter kan handla både hemelektronik och vitvaror från de två företagen.

Våren 2019 inledde Electra och Elon ett samarbete för att skapa Nordens största fackhandelskedja för

hemelektronik och vitvaror. Förutom samarbete under ett gemensamt varumärke planerades också för

en gemensam e-handel innehållande både hemelektronik och vitvaror.

Vi har nu tagit ytterligare ett steg i vårt samarbete med att bygga upp ett starkt varumärke i

Norden. Webbsidan skapar en gemensam plattform och det blir enklare för konsumenten att

få hela utbudet på ett och samma ställe, säger Anneli Sjöstedt, vd på Electra, som ansvarar

för varumärket Elon Ljud & Bild.

vitvaror, men vi har ett ökat intresse från många butiker som vill bredda sin verksamhet

med båda sortimenten.



Unikt samarbete

Under det senaste året har företagen arbetat för att synkronisera marknadsföringsinsatser

och stärker nu marknadspositionen ytterligare med en ny gemensam e-handel. Anneli fortsätter:

- Det är en styrka att tillsammans vara representerade med 400 butiker runt om i Sverige.

Vi kan erbjuda service, support och utlämning i en omfattning som ingen annan. Vi skapar ett bättre

kunderbjudande samtidigt som vi stärker våra butikers konkurrenskraft.

Utvecklingen av e-handeln har inneburit många utmaningar i att anpassa olika lagersystem,

butiksdatasystem och processer för att göra det så enkelt som möjligt för slutkonsumenten.

- Det här samarbetet är en perfekt matchning för både konsumenter och butiksägare, säger

Stefan Lebrot, VD och koncernchef på Elon. Vi stöttar nu alla våra butiksägare och medarbetare som

vill dra nytta av samarbetet fullt ut och utveckla erbjudandet i butikerna säger Stefan.





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil 070-525 84 59

Martin Torstensson, kedjeledare för Elon Ljud & Bild, mobil 073-444 44 44



Om Elon Ljud & Bild

Elon Ljud & Bild är tillsammans med Elon Sveriges ledande fackhandelskedjor inom vitvaror och

hemelektronik med över 400 butiker runt om i Sverige. Elon Ljud & Bild ägs av lokala handlare och

ingår i koncept Electra Gruppen AB. Med lokala, engagerade entreprenörer som kan sin marknad

och sina produkter får kunden hjälp före, under och efter köp.

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver

koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och

driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster

för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.

Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.



Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 2020-06-16 kl. 10.00.

