June 16, 2020 05:00 ET

June 16, 2020 05:00 ET

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.6.2020 KLO 12.00 (EET/EEST)



Finanssivalvonta on määrännyt Evli-konserniin kuuluvalle Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle 45.000 euron suuruisen seuraamusmaksun vuonna 2018 tapahtuneesta liputusilmoituksen viivästymisestä. Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt ylitti viiden prosentin liputusrajan 2.5.2018 yksittäisessä kohdeyhtiössä. Teknisestä virheestä johtuen liputusrajan ylitys raportoitiin vasta 5.6.2018.

Evli on heti virheen havaittuaan ryhtynyt toimenpiteisiin ja kehittänyt liputusprosessiaan, jotta vastaavia virheitä ei vastaisuudessa syntyisi. Seuraamusmaksulla ei ole merkittävää vaikutusta Evli-Rahastoyhtiö Oy:n taloudelliseen asemaan.





EVLI PANKKI OYJ





Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 67,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,6 prosenttia (31.3.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com