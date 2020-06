Sensefuel, spécialiste de la recherche de produits sur les sites e-commerce, continue d’innover et annonce la disponibilité immédiate de sa nouvelle solution Sensefuel Max, une plateforme de nouvelle génération qui permet désormais l’intégration automatisée et dynamique des contenus des e-commerçants.

Initialement créé pour permettre l’hybridation des recherches (vocale/textes), le layer de Sensefuel Max évolue pour présenter encore mieux les suggestions de termes, de catégories/rayons et les spotlights - dont la vocation est de mettre en avant une boutique, une collection, une opération commerciale, etc. Fidèles à la philosophie de Sensefuel, ces contenus seront présentés de façon individualisée, pour chacun des clients, en fonction de leur recherche et toujours au service de la vente.

À travers cette nouvelle fonctionnalité, il devient possible de proposer un contenu pertinent qui va aider l’internaute dans son parcours et donc dans son acte d’achat. Enfin, toutes les insertions au sein du résultat de recherche évoluent également pour apporter une plus grande fluidité d’expérience et améliorer les performances.

Stéphane VENDRAMINI, Directeur associé de Sensefuel précise : « Après avoir ajouté la recherche vocale dans notre solution, nous sommes fiers de lancer Sensefuel Max qui a été développée pour permettre à nos clients d’intégrer automatiquement leurs contenus et de les afficher de manière individualisée en fonction des parcours de recherche de chaque internaute. Les e-commerçants vont donc bénéficier d’un nouvel outil pensé pour répondre à leurs besoins métiers et qui leur permettra d’accompagner efficacement l’acte d’achat de leurs clients. »

À travers cette innovation, Sensefuel démontre ainsi sa capacité à proposer des solutions de search innovantes et pensées exclusivement pour les besoins des acteurs du monde du retail et du e-commerce.

