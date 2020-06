Sanofi investit pour faire de la France son pôle d’excellence mondial dans la recherche et la production de vaccins

Sanofi va investir plus d’un demi-milliard d’euros pour créer en France un nouveau site de production flexible et digitalisé (Neuville sur Saône) et un nouveau centre de recherche (Marcy-l’Etoile) dédiés aux vaccins.

Ces investissements qui s’inscrivent dans la stratégie de l’entreprise viennent renforcer la contribution et le leadership de Sanofi dans la recherche de nouveaux vaccins et leur production à grande échelle.

Les technologies innovantes de ces installations fourniront à Sanofi la flexibilité et l'agilité nécessaires pour répondre à de futures pandémies.

PARIS – Le 16 juin 2020 – Sanofi investit en France pour renforcer ses capacités de recherche et de production dans le domaine des vaccins, et répondre aux risques de pandémies futures. Dans la continuité de sa stratégie présentée en décembre dernier, l’entreprise va consacrer 610 millions d’euros à la création en France d’un nouveau site de production flexible et digitalisé, ainsi qu’un centre de recherche dédiés aux vaccins.

« Le cœur de Sanofi bat en France. Nous y avons une histoire, des valeurs fortes et des équipes exceptionnelles présentes sur l’ensemble du territoire. En y investissant dans un nouveau site industriel et un centre de R&D, Sanofi place plus que jamais la France au cœur de sa stratégie, pour en faire son pôle d’excellence mondial dans la recherche et la production de vaccins », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. « Sanofi est un acteur majeur de la santé en France, en Europe et dans le monde, il est évidemment de notre responsabilité d’agir, en apportant nos moyens et notre expertise face à la pandémie actuelle, mais aussi en investissant pour répondre aux pandémies futures. Nous nous félicitons de la collaboration et de l’engagement de l’État à nos côtés depuis plusieurs mois pour y parvenir. »

Sanofi investira en France dans la production de vaccins pour y créer son Evolutive Vaccine Facility (EVF) à Neuville sur Saône. Ce nouveau site industriel de pointe fera appel aux technologies les plus innovantes dans le domaine de la production de vaccins. Ce projet représente un investissement de 490 millions d’euros sur 5 ans et devrait créer 200 nouveaux emplois. Cet investissement a été possible grâce au soutien et à une étroite collaboration avec les autorités françaises au cours de ces derniers mois.

La construction de cette usine permettra à Sanofi Pasteur, l’entité mondiale de Sanofi dédiées aux vaccins, d’être le premier acteur de l’industrie pharmaceutique à disposer d'un tel outil industriel et à sécuriser les approvisionnements en vaccins de la France et de l’Europe en cas de nouvelles pandémies. L’EVF est une usine d’un nouveau type conçue autour d’une unité centrale hébergeant plusieurs modules de production totalement digitalisés qui permettront de produire 3 à 4 vaccins simultanément, contre un seul dans les sites industriels actuels. Cette modularité permettra de prioriser la production d’un vaccin spécifique dans des délais plus rapides, en fonction des enjeux de santé publique.

Sanofi a également décidé d’investir 120 millions d’euros pour créer en France un nouveau centre de R&D sur le site Sanofi Pasteur à Marcy-l’Etoile, qui permettra de mettre au point les vaccins de demain. Ce complexe ultra-moderne et digital abritera des laboratoires de biosécurité de niveau de confinement 3 (BSL3) qui permettront notamment le développement de vaccins contre les maladies émergentes et les risques pandémiques. Il a vocation à devenir une référence mondiale en matière de recherche pré‐clinique et de développement pharmaceutique et clinique. Sanofi remercie la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien dans ce projet.

Sanofi partage la vision des autorités françaises d’une Europe souveraine en matière de santé et a annoncé en février la création d’un leader européen dans le domaine des principes actifs pharmaceutiques, L’entreprise se tient prête aujourd’hui à collaborer avec la France et l’Union européen (UE) sur d’autres projets industriels qui permettraient de doter l’UE de capacités de production supplémentaires de vaccins (projet d’extension de l’usine EVF) ou d’anticorps monoclonaux (projet d’installation et de mise en fonctionnement de cuves de culture cellulaire). Ces capacités additionnelles seraient mises à disposition de l’UE et pourraient être utilisées par Sanofi ou par d’autres laboratoires pharmaceutiques en situation de crise sanitaire.

Leader mondial des vaccins

Sanofi, avec son entité mondiale Sanofi Pasteur, est un acteur international de tout premier plan dans le domaine vaccinal. Sanofi propose un portefeuille de vaccins pour protéger les enfants, les adolescents et les adultes contre des maladies telles que la grippe, des maladies infectieuses et des maladies endémiques.

Avec ses 16 000 collaborateurs et un réseau international de 12 sites industriels dédiés à la fabrication de vaccins, dont 3 en France (Marcy-l’Etoile, Neuville sur Saône, Val-de-Reuil), Sanofi Pasteur et ses vaccins protègent chaque année plus d’un demi-milliard de personnes dans le monde.

Sanofi est le 3ème producteur mondial de vaccin en valeur avec une empreinte unique en Rhône-Alpes et près de 7200 collaborateurs, faisant du site de Sanofi Pasteur à Lyon un pôle d’excellence mondial dans le domaine des vaccins.





Acteur majeur de la santé en France

Sanofi joue un rôle majeur pour couvrir les besoins de santé des patients et les accompagner dans leur parcours de soins. En France, Sanofi met à disposition plus de 200 médicaments, vaccins et produits de santé.

Avec une empreinte unique de 33 sites en France, dont 22 sites industriels et environ

25 000 salariés, Sanofi représente le quart des effectifs de l’ensemble de l’industrie pharmaceutique française.

Sanofi est le premier investisseur privé en R&D du pays avec plus de 2 milliards d’euros consacrés chaque année à la recherche de nouveaux traitements pour les patients, soit la moitié de l’effort de recherche privée en France. Ce sont aussi près de 5000 chercheurs et scientifiques qui travaillent sur des aires thérapeutiques variées, principalement axées sur l’oncologie, l’immuno-oncologie, les vaccins et les maladies rares.

Sanofi concentre également en France le tiers de sa production mondiale, ce qui fait de l’entreprise l’un des principaux exportateurs du pays. Sanofi a consacré 3 milliards d’euros d’investissements à ses sites de production français sur les 5 dernières années dont 1,5 milliard d’euros pour accélérer la montée en puissance des biotechnologies sur le territoire.

En première ligne dans la lutte contre le Covid-19

Depuis le début de la pandémie, Sanofi joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le Covid-19. En collaboration avec les autorités de santé et des partenaires internationaux, Sanofi est l’une des seules entreprises au monde à travailler à la recherche de candidats vaccins contre le Covid-19 en explorant deux approches technologiques différentes.

La technologie de l’ADN recombinant (ADNr), en collaboration avec GSK. Il s’agit d’un type de vaccin permettant de produire industriellement de très grandes quantités d’antigènes, les protéines injectées pour stimuler la réponse du système immunitaire contre le virus.

La technologie de l’ARN messager (ARMm), en collaboration avec TranslateBio. Il s’agit d’un type de vaccin amenant les cellules du corps humain à fabriquer elles-mêmes les antigènes du virus auquel le système immunitaire va réagir.

Sanofi s’est par ailleurs engagé à ce que son vaccin soit accessible à tous et dans le monde entier.





À propos de Sanofi







La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.

Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.







Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.







Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.











Relations Médias

Quentin Vivant

Tél.: +33 (0)1 53 77 46 46

mr@sanofi.com





Relations Investisseurs

Felix Lauscher

Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45

ir@sanofi.com







Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.









Pièce jointe