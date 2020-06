TORONTO, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plus récent rapport d’Equifax Canada sur le secteur canadien du crédit à la consommation donne un aperçu des premières répercussions des fermetures liées à la pandémie de COVID-19. L’endettement non hypothécaire moyen a diminué de 0,5 % au premier trimestre de 2020 en raison de la baisse marquée des dépenses de consommation en mars. Il s’agit de la première baisse des soldes moyens en plus de dix ans.



« La fermeture des magasins et des restaurants a forcé les consommateurs à réduire leurs dépenses en mars, comme en témoignent les chiffres des ventes au détail, a déclaré Bill Johnston, vice-président, données et analyses chez Equifax Canada. Du même coup, les achats par carte de crédit ont dégringolé, ce qui s’est traduit par des soldes beaucoup plus faibles. Cette tendance a pris de l’ampleur en avril, et peu de signes indiquent que les consommateurs se sont tournés vers le crédit aux premiers jours de la pandémie. »

Au total, l’endettement moyen par personne est passé à 73 030 $, soit une hausse de 2,4 % par rapport au premier trimestre de 2019. L’encours total de la dette a augmenté de 4,3 % pour atteindre 1,989 billion de dollars. Malgré la pandémie, les prêts hypothécaires ont poursuivi leur élan haussier (5,7 %) par rapport à 2019. Cette croissance reflète les ventes de maisons avant l’arrêt de l’économie puisque les activités ont considérablement ralenti à la fin de mars.

Les répercussions de la pandémie se sont fait le plus sentir dans le nombre de consommateurs à la recherche de nouveau crédit. Les interrogations des prêteurs ont considérablement diminué à la mi-mars et au début d’avril. Il s’agit d’un bon indicateur de la demande de crédit. La tendance s’est améliorée au cours des dernières semaines, surtout grâce aux prêts hypothécaires et automobiles.

« Nos données montrent la chute soudaine de la demande de crédit à la suite de la fermeture de l’économie à la fin de mars, a ajouté M. Johnston. Les industries qui comptent le plus sur les magasins de proximité ont été les plus touchées, mais il semble que le pire est derrière nous. »

Répercussions de la pandémie sur les défaillances et les faillites

Le taux de défaillance de plus de 90 jours, c’est-à-dire le pourcentage d’utilisateurs de crédit qui ont trois paiements ou plus en retard, pour les prêts non hypothécaires, est passé à 1,22 %, ce qui représente une hausse de 9 %. Les hausses les plus marquées de cette catégorie ont encore une fois été enregistrées en Colombie-Britannique (12,65 %), en Ontario (12,33 %) et en Alberta (11,79 %). Dans l’ensemble, les taux de défaillance sont plus stables chez les jeunes emprunteurs au début de la pandémie, en partie parce qu’ils ont eu davantage recours aux reports de paiement

« Le taux de défaillance a encore augmenté au premier trimestre, mais ce n’est pas véritablement en raison de la COVID19, a souligné M. Johnston. Nous avons enfin assisté à un ralentissement des faillites et nous savons que le taux en avril sera aussi très faible en raison de l’interruption des services. Malheureusement, cette tendance ne se poursuivra probablement pas, car nous prévoyons une hausse des défaillances et des faillites en fin d’année. »

Taux d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires) et de défaillance

Âge Endettement moyen

(T1 2020) Variation moyenne de l’endettement

sur 12 mois

(T1 2020 comp. à T1 2019) Taux de défaillance

(T1 2020) Variation du taux de défaillance

sur 12 mois

(T1 2020 comp. à T1 2019) 18-25 8 588 $ -1,03 % 1,87 % 11,20 % 26-35 17 896 $ -0,92 % 1,76 % 9,48 % 36-45 28 321 $ -0,65 % 1,39 % 9,10 % 46-55 35 818 $ 0,82 % 1,04 % 9,56 % 56-65 30 013 $ 0,47 % 0,90 % 7,75 % 65 et plus 16 214 $ -0,45 % 1,06 % 7,18 % Canada 23 386 $ -0,47 % 1,22 % 8,99 %

Analyse des grandes villes – Taux d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires) et de défaillance

Ville Endettement moyen

(T1 2020) Variation moyenne de l’endettement

sur 12 mois

(T1 2020 comp. à T1 2019) Taux de défaillance

(T1 2020) Variation du taux de défaillance

sur 12 mois

(T1 2020 comp. à T1 2019) Calgary 29 316 $ -1,97 % 1,43 % 13,36 % Edmonton 27 915 $ -1,62 % 1,65 % 10,90 % Halifax 23 094 $ -2,03 % 1,54 % -4,89 % Montréal 17 512 $ -1,59 % 1,28 % 4,69 % Ottawa 22 223 $ -1,65 % 1,03 % 10,22 % Toronto 22 965 $ -0,35 % 1,31 % 12,69 % Vancouver 26 190 $ -1,65 % 0,83 % 12,10 % St. John’s 25 089 $ -0,70 % 1,68 % -1,00 % Fort McMurray 39 488 $ 1,23 % 2,01 % 7,89 %

Analyse par province – Taux d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires) et de défaillance et montant des faillites

Province Endettement moyen

(T1 2020) Variation moyenne de l’endettement

sur 12 mois

(T1 2020 comp. à T1 2019) Taux de défaillance

(T1 2020) Variation du taux de défaillance

sur 12 mois

(T1 2020 comp. à T1 2019) Ontario 24 043 $ 0,05 % 1,11 % 12,33 % Québec 19 488 $ 0,40 % 1,05 % 4,09 % Nouvelle-Écosse 22 255 $ -1,29 % 1,78 % -2,29% Nouveau-Brunswick 23 512 $ 0,19 % 1,85 % 0,79 % Î.-P.-É. 22 885 $ -0,69 % 1,20 % -11 % Terre-Neuve 23 614 $ -0,69 % 1,80 % -0,53 % Région de l’Est 22 982 $ -0,66 % 1,77 % -1,34 % Alberta 28 615 $ -1,72 % 1,58 % 11,79 % Manitoba 18 449 $ -1,95 % 1,52 % 7,11 % Saskatchewan 24 247 $ -2,44 % 1,64 % 7,31 % Colombie-Britannique 24 521 $ -1,34 % 1,00 % 12,65 % Région de l’Ouest 25 339 $ -1,64 % 1,33 % 10,97 % Canada 23 386 $ -0,47 % 1,22 % 8,99 %

* Selon les données Equifax pour le T1 2020.

