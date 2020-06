Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 16.6.2020 klo 13.37

Työllisyysrahasto on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi puitesopimustoimittajaksi.

Hankinnan kohteena on tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen IT-asiantuntijatyö ja ohjelmistot. Asiantuntijatyötä voidaan käyttää tarpeen mukaan ylläpitoon, kehittämiseen ja tukitehtäviin. Työstä voidaan sopia yksittäisinä tehtävinä, projekteina tai jatkuvina palveluina. Toimitukset voivat sisältää ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja.

Puitesopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti Innofactorin kanssa solmitaan puitesopimuksen lisäksi ensivaiheessa sovellusylläpito- ja kehitystiimin toimitussopimus. Innofactorin arvion mukaan puitesopimuksen arvo on 3–5 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella.

Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työllisyysrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Päätös ei ole lainvoimainen ennen hankintalain mukaisen valitusajan päättymistä.

