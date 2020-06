WASHINGTON, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le contexte des défis mondiaux en constante évolution posés par la pandémie du nouveau coronavirus, les professionnels de la vaccination doivent maintenant déployer des services de vaccination de routine dans un contexte difficile et en constante évolution. Dans une récente enquête menée auprès de 800 professionnels de la vaccination par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Sabin Vaccine Institute (Sabin) et d'autres partenaires clés, 64 % des personnes interrogées ont signalé d'importantes perturbations de la vaccination dans leur pays ou leur communauté, avec des activités de sensibilisation nulles ou limitées et moins de visites dans les centres de vaccination. Pour renforcer la capacité des professionnels de la vaccination à relever les défis complexes de leur tâche, Sabin a lancé la communauté Boost Boost), un réseau mondial dédié aux professionnels de la vaccination, soutenu par une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates.



Les professionnels de la vaccination doivent avoir un état d'esprit axé sur la résolution des problèmes, ancré dans le professionnalisme et dans la résilience. Boost soutient cette vision grâce à des formations, à l'engagement entre pairs et à l'apprentissage collaboratif. Depuis le lancement du réseau début 2020, le nombre et la diversité de ses membres ont augmenté, attirant près de 900 membres individuels de plus de 100 pays.

Pour son premier programme de formation majeur, Boost a uni ses forces à celles de la Fondation Apprendre Genève et d'Adaptive Change Advisors afin de développer et d'enseigner un cours numérique de certification de niveau 1 de six semaines en leadership adaptatif pour la vaccination. Le cours, qui a débuté le 26 mai avec plus de 400 apprenants, s'appuie sur l'ensemble d'interventions scientifiques éprouvées de la Fondation Apprendre Genève utilisées depuis 2016 par les équipes de vaccination dans 95 pays et sur l'approche de « Leadership adaptatif » développée à l'Université Harvard.

Le cours formera les professionnels de la vaccination pour qu'ils diagnostiquent le système dans lequel ils opèrent, distinguent et définissent les problèmes techniques et adaptatifs et entraînent des changements consécutifs au sein des systèmes de vaccination dans lesquels ils opèrent aujourd'hui. À l'époque de la pandémie de COVID-19, ces compétences peuvent protéger la santé humaine en donnant aux professionnels de la vaccination les moyens de jouer un rôle de défenseur de premier plan pour eux-mêmes et pour la vaccination de routine.

« Tirer parti de Boost pour partager cette formation au leadership innovant avec la communauté mondiale de la santé que nous voulons investir dans les professionnels de la vaccination, non seulement en tant que travailleurs, mais aussi en tant que leaders qui peuvent faire progresser leurs communautés », a déclaré le Dr Bruce Gellin, président de la vaccination mondiale de Sabin. « L'équipe de Sabin est impatiente de rendre autonomes les professionnels de la vaccination dans leur travail d'amélioration de la vie critique grâce à ce cours et au-delà. »

Le leadership adaptatif, l'épine dorsale du cours, est un ensemble de stratégies et de techniques permettant de mobiliser le changement dans des contextes difficiles et incertains. L'isolement, l'épuisement et les ressources limitées sont des défis communs aux professionnels de la vaccination. L'ère de la pandémie de COVID-19 introduit un niveau supplémentaire de complexité ; avec des ressources de programme réaffectées et une demande réduite pour des campagnes de vaccination de routine, les professionnels de la vaccination doivent être agiles et développer de nouvelles approches pour atteindre les communautés avec des vaccins vitaux qui sauvent la vie. Les candidats au cours ont souligné la nécessité d'améliorer les compétences en matière de leadership et de renforcement des équipes pendant cette période.

« En tant que spécialiste de première ligne de la vaccination dans un pays en développement confronté à des problèmes d'absence ou d'insuffisance d'accès aux soins primaires essentiels, y compris aux services de vaccination, le programme de leadership adaptatif sur la vaccination, en particulier dans le contexte de la crise de la pandémie de COVID-19 dans le monde entier, est très critique… et utile », a noté Feisal Yarrow, un membre de Boost et un professionnel de la vaccination du ministère de la Santé du Kenya.

« Les connexions et les enseignements que permet la communauté Boost pourraient transformer le paysage de la vaccination », a déclaré le Dr Richard Mihigo, responsable régional du programme vaccination et développement de vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. « Les professionnels de la vaccination mieux préparés à accélérer les progrès dans leur communauté ont le potentiel de réduire le nombre de personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées et de remédier aux disparités de longue date dans la couverture vaccinale. »

Ce nouveau cours n'est qu'une façon par laquelle Boost stimule la collaboration et l'apprentissage parmi les professionnels de la vaccination. La communauté propose également des événements en ligne et des séries de discussions, et en réponse à la pandémie de COVID-19, Boost lance un groupe d'apprentissage spécial pour permettre aux superviseurs de recevoir des conseils et du soutien de Boost et de ses partenaires alors qu'ils prennent des décisions difficiles pour leurs équipes ou leurs pays.

« La capacité à tisser des liens entre experts et agents de mise en œuvre à travers le monde est un avantage majeur de la plateforme Boost », a déclaré le Dr Ranjana Kumar, spécialiste principal de la Gestion et de la coordination du leadership chez Gavi, The Vaccine Alliance. « Il y a un grand appétit pour le développement professionnel et l'apprentissage au sein de ce groupe. Gavi félicite Sabin pour avoir reconnu le rôle essentiel que jouent les professionnels de la vaccination dans la mise en place de systèmes de santé robustes et pour avoir trouvé de nouvelles façons de les soutenir dans leur travail. »

Boost servira de forum pour générer des connaissances, établir des liens avec des pairs et rendre les professionnels de la vaccination autonomes en reconnaissant le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'évolution de la santé humaine à travers le monde. Grâce à ce travail, Sabin espère stimuler les effets positifs des programmes de vaccination améliorés dans un monde où toutes les personnes, où qu'elles se trouvent, reçoivent les vaccins dont elles ont besoin pour prospérer.

Boost est ouvert à tous les professionnels et partenaires travaillant dans le domaine de la vaccination, en particulier ceux qui gèrent ou mettent en œuvre des programmes de vaccination aux niveaux nationaux et régionaux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site Web de Boost pour rejoindre la communauté.

À propos du Sabin Vaccine Institute

Le Sabin Vaccine Institute est l'un des principaux défenseurs de l'élargissement de l'accès aux vaccins et de leur adoption à l'échelle mondiale, de l'avancement de la recherche et du développement de vaccins et de l'amplification des connaissances et de l'innovation en matière de vaccins. Libérant le potentiel des vaccins par le partenariat, Sabin a construit un écosystème robuste de bailleurs de fonds, innovateurs, agents de mise en œuvre, praticiens, décideurs politiques et parties prenantes publiques pour faire avancer sa vision d'un avenir où les maladies évitables ont enfin disparu. En tant qu'organisme à but non lucratif avec plus de deux décennies d'expérience, Sabin s'engage à trouver des solutions durables et à apporter tous les avantages des vaccins à toutes et à tous, partout dans le monde. Chez Sabin, nous sommes convaincus que les vaccins ont le pouvoir de changer le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.sabin.org et suivez-nous sur Twitter, @SabinVaccine.

À propos d'Adaptive Change Advisors

Adaptive Change Advisors (ACA) est la première organisation de Leadership adaptatif basée sur la mission dans le monde. La mission de l'ACA est de « démocratiser le leadership », en mettant des outils de leadership qui encouragent le changement entre les mains de quiconque recherchant des résultats significatifs. L'ACA est particulièrement déterminé à développer le leadership nécessaire pour relever les défis adaptatifs pressants de notre époque, tels que la promotion de l'accès à la santé et de l'équité, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et le renforcement de la démocratie. Le travail d'ACA a touché les gens dans plus de 140 pays grâce à une combinaison d'expériences de leadership en personne et en ligne.

À propos de la Fondation Apprendre Genève

La Fondation Apprendre Genève est un organisme suisse à but non lucratif qui a pour mission de développer des essais et de développer de nouvelles façons de mener le changement pour relever les défis qui menacent nos sociétés. Depuis 2016, la Fondation a développé un programme de vaccination utilisant un ensemble d'interventions purement numériques pour soutenir les professionnels de la santé, depuis le centre de santé jusqu'à la capitale, afin de mener la transformation des connaissances en actions, résultats et impact. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.learning.foundation et suivez-nous sur Twitter @DigitalScholarX

