WASHINGTON, June 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em meio aos desafios globais em evolução trazidos pela nova pandemia do coronavírus, os profissionais de imunização devem agora lidar com a implantação de serviços de imunização de rotina em um cenário assustador e em constante mudanças. Em uma pesquisa recente com 800 profissionais de imunização conduzida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Sabin Vaccine Institute (Sabin) e outros parceiros principais, 64% dos entrevistados relataram interrupções significativas nas imunizações nos seus países ou comunidades, sem nenhum ou poucas atividades de vacinação ocorrendo e menos visitas aos postos de vacinação. Para fortalecer a capacidade dos profissionais de imunização de navegar pelos desafios complexos do seu trabalho, a Sabin lançou a Boost Community (Boost - Comunidade de Reforço), uma rede global dedicada a atender aos profissionais de imunização, apoiada por uma doação da Fundação Bill & Melinda Gates.



Os profissionais de imunização devem estar equipados com uma mentalidade orientada para a resolução de problemas, mergulhados no profissionalismo e fundamentados na resiliência. O Boost apoia essa visão através de treinamentos, engajamento peer-to-peer e aprendizagem colaborativa. Desde o lançamento da rede no início de 2020, a sua adesão aumentou em número e diversidade, atraindo cerca de 900 membros individuais de mais de 100 países.

Para o seu primeiro grande programa de treinamento, a Boost uniu forças com The Geneva Learning Foundation e Adaptive Change Advisors para desenvolver e ministrar um curso digital de certificação Nível 1 de seis semanas em liderança adaptativa para imunização. O curso, que teve início em 26 de maio com mais de 400 alunos, baseia-se no comprovado pacote de intervenções acadêmicas da Geneva Learning Foundation, usado desde 2016 por equipes de imunização em 95 países, e na abordagem “Adaptive Leadership” desenvolvida na Universidade de Harvard.

O curso treinará profissionais de imunização para diagnosticar o sistema em que estejam operando; distinguir e definir problemas técnicos e adaptativos; e conduzir mudanças consequentes dentro dos sistemas de imunização em que operam hoje. Durante a era do COVID-19, essas habilidades podem proteger a saúde humana, capacitando os profissionais de imunização a servirem como principais defensores de si mesmos e da imunização de rotina.

“O uso do Boost para compartilhar esse curso de treinamento de liderança inovador demonstra para a comunidade global de saúde que queremos investir em profissionais de imunização não apenas como trabalhadores, mas como líderes que possam impulsionar o progresso nas suas comunidades”, disse o Dr. Bruce Gellin, presidente de imunização global do Sabin. “A equipe Sabin deseja emponderar os profissionais de imunização no seu trabalho essencial que salva vidas, através deste curso e além”.

A liderança adaptativa, a espinha dorsal do curso, é um conjunto de estratégias e técnicas que visam mobilizar a mudança em contextos desafiadores e incertos. Isolamento, burnout e recursos limitados são desafios comuns compartilhados pelos profissionais de imunização. A era do COVID-19 introduz outra camada de complexidade; com recursos do programa realocados e uma menor demanda por campanhas de imunização de rotina, os profissionais de imunização devem ser ágeis e desenvolver novas abordagens para alcançar as comunidades com vacinas primordiais que salvam vidas. Os candidatos ao curso enfatizaram a necessidade de liderança aprimorada e habilidades de formação de equipes durante esse período.

“Como um trabalhador de imunização da linha de frente em um país em desenvolvimento que é confrontado com a ausência ou a inaquedação do acesso aos cuidados primários essenciais, incluindo serviços de imunização; o programa de liderança adaptativa de imunização especialmente em meio à crise pandêmica COVID-19 em todo o mundo é essencial ...e útil”, comentou Feisal Yarrow, um membro do Boost e profissional de imunização do Ministério da Saúde subnacional do Quênia.

“As conexões e aprendizados que a comunidade Boost proporciona podem transformar o cenário de imunização”, disse o Dr. Richard Mihigo, gerente de área do programa, imunização e desenvolvimento de vacinas no Escritório Regional na África. “Profissionais de imunização que estão melhor preparados para acelerar o progresso nas suas comunidades têm o potencial de reduzir o número de pessoas não vacinadas ou sub-vacinadas e abordar disparidades de longa data na cobertura de imunização”.

Este novo curso é somente uma que a Boost utiliza para incentivar a colaboração e a aprendizagem entre os profissionais de imunização. A comunidade também oferece séries de eventos e discussões online, e em resposta à pandemia do COVID-19, a Boost está lançando um grupo de aprendizagem especial para que os supervisores recebam orientação e apoio da Boost e de seus parceiros enquanto tomam decisões difíceis para suas equipes ou países.

“A capacidade de forjar conexões entre especialistas e implementadores em todo o mundo é uma grande vantagem da plataforma Boost”, disse a Dra. Ranjana Kumar, especialista sênior, Gestão de Liderança e Coordenação na Gavi, a Vaccine Alliance (Gavi). “Há um grande interesse no desenvolvimento e aprendizagem profissional neste grupo. A Gavi parabeniza o Sabin por reconhecer o papel essencial que os profissionais de imunização desempenham na formação de sistemas de saúde robustos e por encontrar novas maneiras de apoiá-los no seu trabalho”.

A Boost servirá como um fórum para gerar conhecimento, permitir a conexão de colegas e capacitar profissionais de imunização, reconhecendo o papel crítico que desempenham na formatação da saúde humana em todo o mundo. Através deste trabalho, o Sabin espera estimular ondas de efeitos positivos, desde o desempenho melhorado do programa de imunização até um mundo onde todas as pessoas, em todos os lugares, recebem as vacinas de que precisam para prosperar.

A Boost está aberta a todos os profissionais e parceiros que trabalham no campo da imunização, especialmente aqueles envolvidos com o gerenciamento ou implementação de programas de imunização nos níveis nacional e subnacional. Inscreva-se no site Boost para entrar para a comunidade ainda hoje.

Sobre o Sabin Vaccine Institute

O Sabin Vaccine Institute é um dos principais defensores da expansão do acesso e uso de vacinas em todo o mundo, do avanço da pesquisa e desenvolvimento de vacinas e da ampliação do conhecimento e inovação das vacinas. Revelando o potencial das vacinas através da parceria, o Sabin criou um ecossistema robusto de financiadores, inovadores, implementadores, profissionais, formuladores de políticas e partes interessadas públicas para avançar sua visão de um futuro livre de doenças evitáveis. Como uma organização sem fins lucrativos com mais de duas décadas de experiência, o Sabin está empenhado em encontrar soluções duradouras que levem todos os benefícios das vacinas a todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou de onde vivem. No Sabin, acreditamos no poder das vacinas para mudar o mundo. Para mais informação, visite www.sabin.org e siga-nos no Twitter, @SabinVaccine.

Sobre a Adaptive Change Advisors

Adaptive Change Advisors (ACA ) é a principal organização de Liderança Adaptativa com base em missão em todo o mundo. A missão da ACA é “democratizar a liderança”, colocando ferramentas de liderança que impulsionam a mudança nas mãos de qualquer um que busque resultados significativos. A ACA está especialmente empenhada em desenvolver a liderança necessária para enfrentar os desafios adaptativos prementes dos nossos tempos, tais como a promoção do acesso à saúde e da equidade, a transição para uma economia hipocarbônica e o fortalecimento da democracia. O trabalho da ACA tocou pessoas em mais de 140 países através de uma combinação de experiências de liderança presencial e online.

Sobre a Geneva Learning Foundation

A Geneva Learning Foundation é uma organização suíça sem fins lucrativos com a missão de desenvolver testes e ampliar novas formas de liderar mudanças para enfrentar os desafios que ameaçam nossas sociedades. Desde 2016, a Fundação desenvolveu um programa de imunização usando um pacote de intervenções puramente digitais para apoiar os profissionais de saúde, desde a instalação de saúde até o capital, para liderar a transformação do conhecimento em ação, resultados e impacto. Para mais informação, visite www.learning.foundation e siga-nos no Twitter @DigitalScholarX

