华盛顿, June 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在新冠肺炎疫情带来的全球挑战不断变化的情况下，接种专业人员现在必须努力在不断变化的艰难环境中部署常规接种免疫服务。在世界卫生组织（WHO）、萨宾疫苗研究所（Sabin Vaccine Institute，以下称“萨宾”）和其他主要合作伙伴最近对800名接种专业人员进行的一项调查中， 64%的受访者报告其所在国家或社区的接种工作受到严重破坏，外展接种完全或几乎完全中断，且前往疫苗接种站的人数减少。为加强接种专业人员应对复杂工作挑战的能力，萨宾启动了 “Boost社区 ”（以下称“Boost”），这是一个专门为接种专业人员提供服务的全球网络，其支持资金来自比尔及梅林达·盖茨基金会的一笔赠款。



接种专业人员必须具备以解决问题为导向的思维模式，深厚的专业基础，以及坚韧适应能力。Boost通过培训、点对点参与和协作学习来支持这一愿景。自2020年初启动这一网络以来，其成员数量和多样性不断增加，吸引了来自100多个国家的近900名个人会员。

作为其首个大型培训项目，Boost与日内瓦学习基金会（Geneva Learning Foundation）和自适应变化顾问组织（Adaptive Change Advisors）合作，针对接种领域自适应领导力开发并讲授一项为期六周的数字化1级Scholar认证课程。这项有400多名学员参与的课程于5月26日开始，课程运用日内瓦学习基金会经过验证的Scholar干预措施组合（自2016年以来已被95个国家的接种机构所采用）和哈佛大学开发的“自适应领导力”方法。

该课程将培训接种专业人员来诊断他们的业务系统；区分和界定技术和适应性问题；并在他们当前的接种体系中引领实现重要变化。在新冠肺炎时代，这些技能可以增强接种专业人员作为自身和常规接种关键倡导者的能力，从而保护人类健康。

“利用Boost来分享这一创新的领导力培训课程将向全球医疗届发出信号，表明我们希望投资于接种专业人员，不仅使其成为员工，而且还使其成为推动所在社区进步的领导者，” 萨宾全球接种事务总裁Bruce Gellin博士表示。“萨宾团队期待通过这一课程及以后的工作，助力接种专业人员获得更强大能力，以完成至关重要的挽救生命工作。”

作为本课程的支柱的适应性领导力是一整套战略和技术，目的是在充满挑战的不确定环境中推动变革。接种专业人员共同面临的挑战是，隔绝、过劳且有限的资源。新冠肺炎时代带来了另一层复杂性；由于计划资源被重新分配而且常规接种活动的需求减少，接种专业人员必须灵活工作，并找到新的方法为社区带来挽救生命的关键疫苗。申请该课程的人员强调了在此期间加强领导力和团队建设技能的必要性。

“我是一个发展中国家的前线接种工作者，我们的国家要面对包括接种服务在内的基本初级医疗服务缺失或极其有限所带来的挑战；关于免疫的自适应领导力计划至关重要，特别是在全球新冠疫情危机期间……并且大有助益，”来自肯尼亚的Boost成员兼地方卫生接种部门员工Feisal Yarrow表示。

WHO非洲办事处接种和疫苗开发方案地区经理Richard Mihigo博士表示，“Boost社区推动的联系和学习成果可为接种工作带来改观。“做好更充分准备以加速其社区进步的接种专业人员具备所需潜力，能够减少未接种或接种不足者人数，并解决长期存在的接种覆盖率差距问题。”

这一新课程仅仅是Boost在接种专业人员之间促进协作和学习的诸多方式之一。该社区还提供在线活动和系列讨论，此外，Boost还将针对全球新冠疫情启动一个专门的主管人员学习小组，使主管人员在为其各自团队或国家做出艰难决策时可以获取Boost及其合作伙伴的指导和支持。

“在世界各地专家和执行人员之间建立联系的能力是Boost平台的一个主要优势，”全球疫苗免疫联盟（Gavi）领导力管理和协调高级专家Ranjana Kumar博士表示。“这一群体对专业发展和学习有很大的兴趣。Gavi对萨宾认识到免疫专业人员在建立健全卫生系统方面发挥的重要作用并寻求新方法来支持其工作表示赞赏。”

通过认可接种专业人员在影响全球人类健康方面发挥的关键作用，Boost将作为一个论坛以开发知识、促进同行间联系，并增强接种专业人员的能力。通过这项工作，萨宾希望刺激形成接种计划表现提升带来的积极涟漪效益，让全球任何地方的每一个人都能得到健康生活所需的疫苗。

Boost向从事接种工作的所有专业人员和合作伙伴开放，特别是在国家级和次国家级管理或实施接种计划的专业人员和合作伙伴。立即在 Boost 网站注册，加入这一社区。

关于萨宾疫苗研究所

萨宾疫苗研究所是扩大全球疫苗获取和使用机会、推进疫苗研究和开发以及扩大疫苗知识和创新的主要倡导机构之一。 萨宾通过其合作伙伴来释放疫苗潜力，现已建成一个由资助方、创新机构、执行机构、执业机构、决策者和公众利益相关方组成的强有力的生态系统，以推进其关于在未来消除可预防疾病的愿景。作为一家拥有二十多经验的非营利组织，萨宾致力于寻找持久解决方案，为所有人带来疫苗的全面益处，无论其身份或生活地区。 在萨宾，我们相信疫苗有改变世界的力量。更多详情，请访问 www.sabin.org 并通过推特关注我们：@SabinVaccine。

关于自适应变化顾问组织

自适应变化顾问组织（ACA）是使命型自适应领导力的全球领先组织。 ACA的使命是“领导力民主化”，为任何寻求有益成果的人士赋予推动变革的领导力工具。ACA专门致力于开发应对我们当前时代紧迫适应性挑战所需的领导能力，如促进获取医疗服务的机会和公平性、向低碳经济过渡以及加强民主。通过将实地及在线领导力体验相结合，ACA的工作现已覆盖140多个国家的相关人士。

关于日内瓦学习基金会

日内瓦学习基金会是瑞士一家非营利组织，其使命是开发相关试验，并通过扩展新方式来引导变革，以应对威胁人类社会的各种挑战。自2016年以来，该基金会开发了一个免疫工作项目，通过一套纯数字化干预措施组合来支持医务工作者，涉及从医疗设施到资金的多个方面，以引领知识向行动、成果和影响的转化。更多详情，请访问 www.learning.foundation 并通过推特关注我们：@DigitalScholarX

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