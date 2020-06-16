華盛頓, June 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 鑑於新型冠狀病毒大流行為全球帶來不斷演變的挑戰，免疫專業人士現在必須竭力在艱巨多變的環境下部署常規免疫服務。根據世界衛生組織 (WHO)、Sabin Vaccine Institute (Sabin) 及其他主要合作夥伴最近對 800 名免疫專業人士進行的調查，有 64% 的受訪者表示其所在國家或社區的接種工作受到嚴重干擾，完成的外展活動為零或有限，到訪接種中心的人次也減少。為增強免疫專業人士回應複雜工作挑戰的能力，Sabin 在 Bill & Melinda Gates Foundation 的資助下，欣然推出稱為 Boost Community (Boost) 的全球網絡，致力為免疫專業人士提供服務。



免疫專業人士必須具有解決問題的思維、深厚的專業知識和應變能力。Boost 透過培訓、對等參與和協作學習來支持這個願景。該網絡自 2020 年初啟動以來，成員人數和種類一直不斷增加，至今已吸引來自 100 多個國家/地區近 900 位個人成員。

Boost 在第一個主要培訓計劃中與 Geneva Learning Foundati