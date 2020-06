TORONTO, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre des efforts continus déployés pour améliorer la santé des patients et maximiser la valeur des dépenses en médicaments, Green Shield Canada (GSC) et HBM+ (sa division de solutions de gestion des régimes de soins de santé) sont heureuses d’annoncer les principaux résultats d’un essai clinique révolutionnaire en pharmacogénomique qui a confirmé la valeur de l’adaptation des traitements médicamenteux au profil génétique d’une personne.



Cet essai clinique à répartition aléatoire et à simple insu a été réalisé sur plus de 200 patients traités en consultation externe qui ont reçu un diagnostic de problème de santé mentale majeur, dont la dépression et l’anxiété. Les participants ont été répartis de façon aléatoire dans deux groupes, soit le groupe témoin, où l’optimisation du médicament était basée uniquement sur le jugement clinique du pharmacien, et le groupe d’intervention, où un pharmacien a donné le traitement fondé sur la pharmacogénomique.

La réponse des patients a été évaluée au moyen d’un ensemble d’instruments psychiatriques validés, dont le questionnaire sur la santé du patient (QSP-9), le questionnaire sur le trouble anxieux (GAD-7) et l’échelle d’incapacité de Sheehan.

L’étude a révélé que les patients qui ont reçu un traitement fondé sur la pharmacogénomique ont fait état d’améliorations nettement plus importantes sur une période de six mois pour toute une série de mesures des résultats cliniques. Précisément, les résultats du QSP-9 ont montré des améliorations de 36 % et de 18 % par rapport à la gravité de la dépression de référence dans les groupes de pharmacogénomique et témoin, respectivement. De même, les résultats concernant l’anxiété et l’incapacité étaient près de deux fois plus élevés dans le groupe qui a reçu le traitement fondé sur la pharmacogénomique que dans le groupe témoin : les résultats du GAD-7 se sont améliorés de 41 % (pharmacogénomique) contre 23 % (témoin), et les résultats sur l’échelle d’incapacité de Sheehan ont bondi de 44 % (pharmacogénomique) par rapport à 18 % (témoin).

« Nous avons entrepris cette étude parce qu’il y avait des lacunes importantes dans les connaissances sur l’impact réel des tests de pharmacogénomique sur les patients, mais les résultats confirment qu’ils peuvent changer les choses pour ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale importants, explique David Willows, vice-président directeur, Numérique, innovation et expérience de marque chez GSC.

Pour l’avenir, les données de l’étude donnent une image convaincante du rôle important que la pharmacogénomique peut jouer pour optimiser les traitements médicamenteux et aider les pharmaciens ainsi que les médecins à améliorer la santé des patients. »

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d’une structure unique en tant qu’entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d’aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D’un océan à l’autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l’hospitalisation et les voyages, de même que les services d’administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

À propos de HBM+

HBM+ est plus qu’un gestionnaire de régimes de garanties-médicaments; c’est un gestionnaire de régimes de soins de santé. De ses bureaux situés au Québec et en Ontario, HBM+ livre des solutions personnalisées qui facilitent l’administration des régimes de garanties-médicaments, de soins dentaires et de soins de santé complémentaires pour les assureurs, les tiers payeurs et les organismes gouvernementaux dans tout le Canada. HBM+ se distingue par sa technologie éprouvée, son identité visuelle transparente, le caractère novateur de sa gestion des réclamations et de ses fonctions administratives, une gestion des professionnels de la santé axée sur la collaboration et une solide connaissance de l’industrie. HBM+ sait que chaque client est unique et doit pouvoir compter sur une solution d’affaires adaptée à ses besoins. hbmplus.ca