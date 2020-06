MONTRÉAL, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce l’acquisition des actifs d’Enviroplast inc., une entreprise dédiée au recyclage de plastiques souples au Québec. Les équipements acquis serviront à transformer des résidus plastiques récupérés auprès de centres de tri et d’autres sources commerciales, industrielles et agricoles en granules de plastique recyclé.



« L’économie circulaire est la voie du futur, a déclaré Sylvain Levert, vice-président principal, groupe Recyclage, TC Emballages Transcontinental. Cette acquisition d’équipements s’inscrit dans notre objectif d’intégrer verticalement le recyclage des plastiques dans notre chaîne de production d’emballages au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, nous assurant ainsi à terme d’un approvisionnement stable en résine recyclée. Nous sommes fiers de ce premier pas et misons sur la collaboration des intervenants publics et privés pour relever le défi du recyclage du plastique et favoriser la création au Québec d’un centre d’expertise en économie circulaire du plastique. »

La volonté de la Société et celle de nombreux de ses clients est de se différencier avec une offre de produits d’emballage écoresponsables contenant du plastique recyclé, d’en accélérer le développement et de créer une véritable économie circulaire du plastique, avantageuse tant d’un point de vue environnemental qu’économique et social. Les emballages en plastique souple protègent les produits qu’ils contiennent et facilitent leur transport et leur conservation. En outre, le groupe Recyclage contribue à la réalisation des objectifs de TC Transcontinental en tant que signataire de l’Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur, notamment celui d’accroître le contenu recyclé postconsommation pour l’ensemble de son portefeuille de produits d’emballage en plastique souple.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .