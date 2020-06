CIUDAD DE MÉXICO, June 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc . (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos , anunció su llegada a México, con Guillermo Reynoso como el nuevo Country Manager. Los socios de servicios están listos para ayudar a las implementaciones de Workday en México.



El mundo laboral y empresarial está cambiando más rápida y significativamente que nunca, y las organizaciones globales – incluyendo las locales – están enfrentando nuevas realidades a las que deben responder y adaptarse. Para ello, necesitan sistemas tecnológicos que les permitan ser ágiles y que les ofrezcan información financiera y de recursos humanos en tiempo real para que puedan tomar decisiones más informadas sobre su futuro. Con una comunidad creciente de más de 3,200 clientes en todo el mundo, Workday proporciona a las organizaciones un sistema flexible, en la nube, que les ayuda a planificar, ejecutar, analizar y extender, todo en un solo sistema impulsado por el aprendizaje automático (machine learning).

Los clientes en México han seleccionado a Workday por sus beneficios únicos, incluyendo:

Comunidad Altamente Comprometida – Nuevos clientes se unirán a los más de 250 organizaciones locales y multinacionales que actualmente están haciendo uso de Workday en México, incluyendo HP Inc., GE, Nissan, y Santander. Como parte de la comunidad de colaboración de Workday, los clientes comparten ideas y mejores prácticas, y participan activamente con los equipos de producto en las próximas innovaciones.

Compromiso con la Satisfacción del Cliente – Como socio de confianza que se compromete a apoyar a los clientes en este mundo cambiante, Workday entiende la importancia de llevar a producción a las organizaciones y ayudarles a darse cuenta del valor de un sistema en la nube. Debido a este enfoque intensivo en el éxito de los clientes, Workday ha logrado consistentemente un índice de satisfacción, que lo posiciona como líder en la industria con más del 95 por ciento, y con un índice de satisfacción del cliente del 97 por ciento en la última encuesta, y con más del 70 por ciento de los clientes activos.

Sistema Unificado – A medida que las empresas se adaptan a las nuevas condiciones, la necesidad de una plataforma intuitiva que vincule las finanzas, las personas, y los planes en una sola versión es más importante que nunca. El conjunto de productos unificados de Workday, incluye: Workday Financial Management , Workday Human Capital Management (HCM) , Workday Adaptive Planning , Workday People Analytics , Workday Prism Analytics , y Workday Professional Services Automation , lo cual permite a los clientes contar con un sistema en la nube que ofrece la información en tiempo real para impulsar su negocio hacia adelante.

Comentarios

“Las organizaciones en México están navegando en un ambiente de negocios cada vez más dinámico, que requiere un sistema ágil que les permita responder a medida que las demandas de sus negocios evolucionan rápidamente,” dijo Chano Fernández, co-presidente, Workday. “Con más de 250 clientes locales y multinacionales que ya utilizan Workday en México, tenemos una base sólida para dar la bienvenida a nuevos clientes a la comunidad de Workday que quieran transformar su negocio en la nube con un sistema unificado para planificar, ejecutar, analizar, y extender a toda la empresa.”

“Las organizaciones que puedan acelerar su transformación digital seguirán estando varios pasos por delante en un entorno global cada vez más competitivo y en continuo cambio,” comentó Jorge Castilla, director general, Accenture México. “Para superar la incertidumbre, las empresas en México necesitan aprovechar la nube por su inherente flexibilidad y escalabilidad, para construir sistemas más resistentes. Workday puede ayudar a satisfacer estas necesidades con sus aplicaciones unificadas para la gestión financiera, la planificación, y la gestión del capital humano, y Accenture espera poder aprovechar nuestra larga relación global para servir a nuestros clientes locales en México.”

“A través de nuestra colaboración global con Workday, nos centramos en ayudar a las empresas a convertirse en organizaciones totalmente digitales y basadas en datos,” dijo Raúl García, director de consultoría en capital humano, Deloitte Consulting Group, S.C. “Esperamos seguir ofreciendo servicios que ayuden a nuestros clientes en México a darse cuenta del potencial de la nube y aprovechar el valor de la plataforma financiera y de recursos humanos de Workday para que puedan impulsar el impacto en el negocio y acelerar la innovación.”

Acerca de Workday

Workday es uno de los principales proveedores de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos . Fundada en 2005, Workday ofrece aplicaciones de gestión financiera, gestión del capital humano, planificación, y análisis diseñadas para las empresas, instituciones educativas, y agencias gubernamentales más grandes del mundo. Organizaciones que van desde empresas medianas hasta compañías de la lista Fortune 50 han seleccionado Workday.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el futuro, entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de Workday. Las palabras “creer,” “puede,” “hará,” “estimar,” “continuar,” “anticipar,” “pretender,” “esperar,” “buscar,” “planear,” “proyectar,” y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a, los riesgos descritos en nuestros registros con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro Formulario 10-Q para el trimestre fiscal que termina el 30 de abril de 2020, y nuestros futuros informes que podemos presentar ante la SEC de vez en cuando, lo que podría causar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación de, y no tiene actualmente la intención de, actualizar ninguna de estas declaraciones de futuro después de la fecha de esta publicación.

Cualquier servicio, característica, o función no publicada a la que se haga referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén disponibles actualmente están sujetos a cambios a discreción de Workday y pueden no ser entregados como se planeó o no ser entregados en absoluto. Los clientes que compren los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, características, y funciones que están disponibles actualmente.

