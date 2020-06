MONTRÉAL, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir de fournir une mise à jour des activités liées au projet James Bay Niobium de la Société (le « projet »), en plus d’une mise à jour corporative.



Le projet James Bay Niobium

Suite à la réalisation du programme de forage (voir les communiqués de presse datés du 8 avril 2020 et du 21 mai 2020), Roscoe Postle Associates ont débuté des travaux liés à la mise à jour de l’estimation des ressources minérales. La mise à jour progresse tel que prévu et devrait être publiée le mois prochain.

SGS Lakefield (« SGS ») a complété des essais gravimétriques sur les échantillons composites. Les résultats ont démontré une perte de masse de 40 % à 43 % en utilisant des spirales, incluant une perte de niobium de seulement 4 %. Ces résultats initiaux auront un impact positif sur les paramètres économiques du projet en réduisant les coûts en capital et opérationnels estimés. Les essais de flottation sont actuellement en cours et les résultats finaux pour tous les essais de SGS seront publiés au troisième trimestre de 2020.

G Services Miniers (« G Mining ») a commencé à travailler sur l’étude économique préliminaire (« ÉÉP ») du projet en mai 2020. La Société a demandé à G Mining de réviser trois scénarios miniers (mine souterraine avec un accès par rampe, une mine à ciel ouvert et une combinaison de mine à ciel ouvert et souterraine). L’évaluation des trois scenarios permettra à la Société d’évaluer les bénéfices économiques, les coûts, les retombées positives liées aux emplois et à la communauté, tout en mesurant les impacts environnementaux et culturels potentiels.

Paradox

Le 11 juin 2020, NioBay annonçait une convention de services liés aux relations avec les investisseurs avec Relations publiques Paradox inc. (« Paradox ») et l’octroi de 400 000 options d’achat d’actions. Conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de NioBay, le prix de levée des options correspondait au cours de la clôture des actions ordinaires de NioBay à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») la veille de la signature de la convention de services avec Paradox en date du 8 juin 2020, soit 0,29 $ par action. Tel que précisé dans le communiqué de presse du 11 juin 2020, les modalités de la convention, incluant celles des options, étaient assujetties à l’approbation de la Bourse. Suite au dépôt des documents requis, la Bourse a indiqué à NioBay que le prix de levée des options octroyées à Paradox ne pouvait être inférieur au cours de clôture des actions ordinaires de NioBay à la veille de la diffusion du communiqué, soit 0,40 $ par action.

NioBay a donc modifié la convention et augmenté le prix de levée des options en conséquence. Les autres modalités de la convention demeurent inchangées.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Claude Dufresne, ing., et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Dufresne est président et chef de la direction de NioBay.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les énoncés liés aux intentions de la Société d’augmenter ses ressources en niobium et de compléter une ÉÉP. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

