ROUYN-NORANDA, Québec, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a annoncé que le plan de forage pour le projet Silver City en Saxe, en Allemagne a été approuvé par les autorités minières de Saxe. Le projet Silver City est une entente sous option appartenant à Globex. Excellon peut acquérir 100% des intérêts de la propriété assujettis à des paiements comptants et des paiements d’actions ainsi qu’à une redevance brute d’affinage (GMR) payable à Globex (voir communiqué de presse daté du 24 septembre 2019 pour les détails).



Évènements marquants:

Autorisation reçue pour un programme de 15 trous de forage totalisant 2 500 mètres – le début du forage est prévu avant la fin juin;

12 trous de forages additionnels sont planifiés pour un suivi immédiat conditionnels à l’intersection de veines et de minéralisation anticipées;

Le projet Silver City, d’une superficie de 164 km2, est un système épithermal de haute teneur d’argent dans l’État de Saxe, en Allemagne, qui a été exploité pendant plus de 750 ans pour les métaux précieux mais sans jamais avoir été exploré avec les méthodes modernes.

“Avec le projet Silver City, nous avons l’opportunité d’effectuer les premiers forages dans un camp minier historique argentifère à haute teneur” a déclaré Ben Pullinger, VPS Géologie d’Excellon. “Les registres de production de la propriété indiquent des teneurs multi-kilo par tonnes d’argent sur des épaisseurs significatives dans toute la région. Tout aussi important est notre partenariat local avec l’Université des Mines et des Technologies de Freiberg et l’Helmholtz Institute Freiberg (HIT).”

En plus de s’être conformée aux exigences techniques pour l’obtention du permis, Excellon s’est entendue avec les propriétaires terriens et les utilisateurs du territoire pour les chemins d’accès ainsi que l’emplacement des sites de forages.

Le forage devrait commencer dans la deuxième moitié du mois de juin 2020. Une compagnie de forage reconnue et possédant une expérience à l’international s’est vue octroyer le contrat de forage suite un appel d’offre compétitif. Les préparatifs sont en cours afin de débuter les opérations sur le terrain tout en se conformant aux plus hauts standards aux niveaux techniques, en santé et sécurité et en environnement, incluant toutes les mesures préventives nécessaires requises du gouvernement saxon en ce qui concerne le COVID-19. Selon les résultats de cette phase préliminaire de forage, de nouveaux forages seront planifiés et soumis pour approbation.

Projet Silver City

Le projet Silver City englobe un système de veines épithermales, sur une longueur de 36 km orientée SW-NE et d’une largeur de 1 à 5 km, localisé à l’ouest de la ville de Freiberg (30 km au sud-ouest de Dresden) dans l’État de Saxe. Le secteur correspondant à la licence d’exploration du projet Silver City et les environs possèdent une longue et riche histoire minière argentifère avec de nombreux camps miniers, de petites mines et indices, dont plusieurs n’ont été explorés et/ou exploités que rarement sous les 200 mètres à partir de la surface. Historiquement, on rapporte des veines de 0,5 à 10 mètres d’épaisseur avec des teneurs de plus de 3 500 g/t Ag pour lesquelles et n’y a aucune analyse en or et en zinc. Des études pétrographiques et des études sur les inclusions fluides réalisées récemment à l’Université des Mines et des Technologies de Freiberg démontrent une source des métaux précieux à une profondeur de 50 à 450 mètres sous la surface.

Des informations additionnelles sur le projet Silver City sont disponibles au: http://www.excellonresources.com/operations/silver-city/snapshot/.

Personne Qualifiée

M. Ben Pullinger, Géo., Vice-président senior Géologie d’Excellon, agit comme ‘’personne qualifiée’’ conformément à la norme NC-43-101, en ce qui concerne le contenu scientifique et technique des résultats d’exploration présentés dans ce communiqué de presse.

Pour plus d’information, communiquez avec:

Jack Stoch, President

Entreprises minières Globex inc.

819-797-5242

jstoch@globexmining.com

www.globexmining.com

Pour plus d’information d’Excellon, communiquez avec:

Brendan Cahill, Président et Chef de la direction ou

Ben Pullinger, Vice-président senior Géologie

(416) 364-1130

info@excellonresources.com

www.excellonresources.com

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.