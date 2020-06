Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 16.6.2020 klo 17.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Xtrackers SICAV -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Xtrackers SICAV -yhtiön osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 5 % rajan 10.6.2020.

Xtrackers SICAV on delegoinut äänioikeutensa osakkeisiin DWS Investment GmbH -yhtiölle sopimuksen nojalla. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen.

Xtrackers SICAV omistusosuus päivänä, jolloin raja ylittyi:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä (7A yhteensä) %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7B yhteensä) Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä (7A ja 7B) Liikkeellelaskijan osakkeet ja äänimäärä yhteensä



Xtrackers SICAV 5,46 %



0,03 %



5,49 %







81 268 111

Xtrackers SICAV -yhtiön kokonaisosakemäärä päivänä, jolloin raja ylittyi tai saavutettiin:

A: osakkeet ja äänivalta

Luokka/osaketyyppi ISIN koodi Osakkeet ja ääniosuus yhteensä % osakkeet ja äänet FI4000266804 Suora

(SMA 9:5) Välillinen

(SMA 9:6 and 9:7) Suora

(SMA 9:5) Välillinen

(SMA 9:6 and 9:7) 4 438 571 5,46 % Yht. A



4 438 571



5,46 %











B: Rahoitusvälineet SMA 9:6a:n perustuen

Luokka/osaketyyppi Eräpäivä Ote/muunnos ajanjakso Fyysinen tai käteissopimus Osakkeet ja ääniosuus määrällisesti %-osuus osakkeista ja äänistä Oikeus vetää pois markkinoilta Fyysinen 250 000 0,03 Yht. B











250 000 0,03

5,49 prosentin osuus perustuu 4 438 571 osakkeen omistukseen. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on yhteensä 81 268 111 osaketta.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Lisätietoja:

Veli-Pekka Puolakanaho, IR johtaja

p. 040-485 8985

RovioIR@rovio.com