Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 16.6.2020 klo 18.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Xtrackers SICAV -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Xtrackers SICAV -yhtiön osakeomistus ja äänivalta on alittanut 5 % rajan 11.6.2020.

Xtrackers SICAV on delegoinut äänioikeutensa osakkeisiin DWS Investment GmbH-yhtiölle ja näin ollen myös DWS Investment GmbH -yhtiön ääniosuus on alittanut 5 % rajan. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen.

Xtrackers SICAV -yhtiön nykyinen omistusosuus:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä (7A yhteensä) %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7B yhteensä) Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä (7A ja 7B) Liikkeellelaskijan osakkeet ja äänimäärä yhteensä



Ilmoitukseen johtava tilanne päivänä, jolloin raja ylittyi tai saavutettiin. Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 81 268 111 Omistus edellisen ilmoituksen aikaan 5,46 %



0,03 %



5,49 %









Xtrackers SICAV -yhtiön kokonaisosakemäärä ja äänivalta päivänä, jolloin raja ylittyi tai saavutettiin:

A: osakkeet ja äänivalta

Luokka/osaketyyppi ISIN koodi Osakkeet ja ääniosuus yhteensä % osakkeet ja äänet FI4000266804



Suora

(SMA 9:5) Välillinen

(SMA 9:6 and 9:7) Suora

(SMA 9:5) Välillinen

(SMA 9:6 and 9:7) Alle 5 % Alle 5 % Yht. A



Alle 5 %



Alle 5 %







B: Rahoitusvälineet SMA 9:6a:n perustuen

Luokka/osaketyyppi Eräpäivä Ote/muunnos ajanjakso Fyysinen tai käteissopimus Osakkeet määrällisesti %-osuus osakkeista Oikeus vetää pois markkinoilta Fyysinen Alle 5 % Alle 5 % Yht. B











Alle 5 % Alle 5 %

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Lisätietoja:

Veli-Pekka Puolakanaho, IR johtaja

p. 040-485 8985

RovioIR@rovio.com