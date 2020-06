Des masques réutilisables en tissu à l’effigie des adorables animaux-vedettes de TELUS et aux couleurs de la nature sont maintenant offerts sur telus.com et en magasin.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des masques réutilisables en tissu à l’effigie des adorables animaux-vedettes de TELUS et aux couleurs de la nature sont maintenant offerts sur telus.com et en magasin. Les produits de la vente des masques seront versés à la Fondation TELUS pour un futur meilleur en soutien aux efforts de lutte contre la COVID-19 au pays. Les masques seront offerts à 45 $ pour un paquet de trois, en format enfant et adulte et dans un éventail de motifs, jusqu’à épuisement des stocks. Faits d’une couche extérieure en polyester recyclé à 100 % et d’un intérieur en coton biologique à 100 %, ces masques répondent aux lignes directrices établies par le comité consultatif des questions médicales de TELUS.



« Alors que notre équipe continue de faire tout ce qu’elle peut pour répondre aux nombreux défis associés à la pandémie, porter un masque à l'extérieur de la maison demeure un acte d’altruisme généreux et attentionné qui nous permettra d'aider à garder nos amis, nos proches et nos voisins en sécurité, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Comme les recettes de la vente de ces masques à édition limitée seront versées à la Fondation TELUS pour un futur meilleur, nous pourrons apporter un soutien essentiel aux employés du secteur de la santé et aux efforts d’intervention communautaires vitales au pays tout en contribuant à la sécurité des collectivités. »

Depuis le début de mars, TELUS a versé 150 millions de dollars en soutien aux Canadiens touchés par la COVID-19. Animée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », l’équipe de TELUS a versé depuis 2000 l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et de bienfaisance canadiens, faisant de TELUS l’une des entreprises les plus généreuses au monde.

Pour en savoir davantage sur l’engagement de TELUS envers les collectivités canadiennes, visitez telus.com/onresteunis . Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur et sur la façon de donner, visitez futurmeilleur.com .

