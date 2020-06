POUR PUBLICATION IMMEDIATE

BIC renforce son leadership sur le marché des briquets de poche à travers l’acquisition de Djeep

Clichy, France – 16 JUIN 2020 – BIC annonce la signature d’un protocole d’accord d’entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d’euros, auquel s’ajouterait un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep1. Ce projet d’acquisition vise à renforcer la position de BIC sur le marché des briquets de poche et offre au Groupe des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord. La finalisation (closing) est prévue au cours du troisième trimestre 2020.

Djeep, fondée en 1973, et dont l’usine est située à Guidel en Bretagne, est l'un des principaux fabricants de briquets de qualité. La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. La forme bien particulière de ses briquets, dont un large réservoir, fait de Djeep un acteur majeur du marché des briquets décorés.

"L'acquisition de Djeep renforcera le leadership de BIC sur le marché des briquets de poche de marque conformes aux normes de sécurité. Grâce à leur forme unique, les briquets Djeep complètent parfaitement le portefeuille existant de BIC. La créativité du design et le modèle de production à la demande de Djeep, associés aux briquets emblématiques et au modèle de production en grande série de BIC, permettront de développer les compétences des deux entreprises en matière d'innovation, de marketing et de production au niveau mondial " a déclaré le directeur général de BIC, Gonzalve Bich.

Cette acquisition vise à :

·Soutenir la croissance du Groupe en complétant son portefeuille de produits

Les briquets Djeep sont réputés pour leur design, modèle déposé très identifiable, caractérisé par la grande forme du réservoir, et un bouton poussoir plat. L’originalité et la très grande qualité de leurs décors, dont le rendu visuel, confèrent au produit des opportunités marketing en adéquation avec la stratégie de montée en gamme et de personnalisation de BIC, et offrent de nouvelles sources de chiffre d’affaires.

·Renforcer le positionnement « qualité/sécurité » des briquets commercialisés par le Groupe

Comme c'est le cas pour BIC, la sécurité des consommateurs a toujours été la priorité absolue de Djeep. Son acquisition renforcera le leadership de BIC sur le marché des briquets de poche de marque conformes aux normes de sécurité.

·Créer de la valeur à long terme grâce aux synergies opérationnelles et commerciales

Les marges opérationnelles de Djeep sont proches de celles de la catégorie Briquets de BIC. La combinaison des forces de Djeep et de BIC permettra de générer des synergies, d’enrichir le portefeuille de produits et de générer des opportunités de distribution et de croissance rentable, tant pour BIC que pour Djeep, en Europe et en Amérique du Nord.

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays sous des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ainsi que d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

1 Conformément à l’article L23-10-1 du Code de Commerce (loi Hamon), les employés de Djeep ont temporairement la possibilité de faire une offre de reprise de la société.







