Le financement de l’opération est sécurisé grâce au soutien d’Alpha Blue Ocean

L’acquisition de LCI Medical est confirmée par le conseil d’administration du 12 juin 2020

Plusieurs fabricants confirment leur intérêt pour ce nouveau groupe

Eragny-sur-Oise, France, le 16 juin 2020, à 17h45 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence,

confirme l’acquisition de LCI médical suite à la décision du conseil d’administration du 12 juin 2020 et au renforcement de sa position de trésorerie grâce au support d’Alpha Blue Ocean (« ABO »).

Création d’un groupe leader du prêt-à-l’emploi

Annoncé au marché le 6 mai 2020, Safe Orthoapedics souhaite consolider un groupe intégré leader des technologies prêtes-à-l’emploi :

Innovateur et pionnier, Safe Orthopaedics a été le premier acteur à mettre à disposition des chirurgiens orthopédiques des kits « prêts-à-l’emploi » (implants et instruments) destinés aux opérations du rachis.

Le rapprochement avec LCI Medical permettra à Safe Orthopaedics de recentrer sur deux sites français ses activités de conception, production et expédition vers les hôpitaux, d’accélérer son rythme de développement de nouveaux produits en rachis mais aussi de déployer son savoir-faire du prêt-à-l’-emploi dans d’autres segments de l’orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM) ou dans le cadre de co-développement.

Depuis l’annonce de son intention d’acquisition de la société LCI Medical, la société a constaté des marques d’intérêt pour ce nouveau groupe et entamé des discussions avec d’autres fabricants afin de co-développer et proposer aux hôpitaux à travers le monde de plus en plus de technologies prêtes-à-l’emploi.

Tenue de l’Assemblée Générale le 24 juillet 2020

Safe Orthopaedics annonce à ses actionnaires la tenue de son Assemblée Générale annuelle mixte (« AGM ») à son siège social le vendredi 24 juillet 2020, à huis clos conformément à la règlementation liée à l’épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation.

L’avis de réunion, qui sera publié au BALO le 19 juin 2020, contient l’ordre du jour et les projets de résolutions. Les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée seront mises à disposition sur le site internet de la Société et envoyées le 3 juillet aux actionnaires inscrits au nominatif.

Dans le cadre de cette AGM, le conseil d’administration de Safe Orthopaedics propose aux actionnaires l’approbation du projet d’acquisition de la société LCI Medical, annoncé le 6 mai dernier. L’ensemble des procédures d’audits et de due-diligence sont à ce jour terminées et l’opération a reçu l’approbation du conseil d’administration de Safe Orthopaedics. Par ailleurs, le financement de l’acquisition a été sécurisée, par le biais de tirages accélérés de 4 tranches d’obligations convertibles appelés « investor calls » les 7 mai et 5 juin, émises par Alpha Blue Ocean, dans le cadre de l’accord de financement mis en place en juillet 2019.

« Safe Orthopaedics a été pionnier en mettant sur le marché la première technologie « prête-à-l’emploi » pour la chirurgie du dos. Nous sommes fiers que nos innovations aient pu bénéficier, à ce jour, à plus de 16 500 patients dans 24 pays, en seulement 6 ans. A l’écoute de nos clients, avec la volonté d’offrir un cycle d’innovation court et de proposer des services logistiques et commerciaux inédits, nous travaillions depuis plusieurs trimestres à la transformation de notre société. L’acquisition de LCI Medical va nous permettre de renforcer notre position de leader sur le marché du rachis, mais également de promouvoir le prêt-à-l’emploi sur de nouveaux marchés par partenariat avec des fabricants et/ou par une sous-traitance industrielle à forte valeur ajoutée. ». Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Orthopaedics, déclare « Grâce au support stratégique et financier d’Alpha Blue Ocean et à la confiance de nos actionnaires, nous avons pu renforcer rapidement notre situation de trésorerie et confirmer l’acquisition de LCI Medical. Nous appelons nos actionnaires à se prononcer pour finaliser cette opération de transformation stratégique, qui va permettre de maintenir une croissance forte des activités du rachis de Safe Orthopaedics et de LCI Medical, d’assurer l’acquisition d’une activité structurellement profitable de sous-traitance, et d’ouvrir de nouvelles opportunités technologiques et commerciales pour atteindre l’équilibre financier en 2022 ».

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, et emploie environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.



