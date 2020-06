Paris, le 16 juin 2020, 17h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La performance RSE d’Eramet reconnue par ISS ESG avec l’obtention du statut «Prime»

Avec sa nouvelle évaluation obtenue en juin 2020 par ISS ESG, le groupe Eramet renforce significativement sa performance RSE :

Le Groupe atteint le score global de B- contre C, sa précédente notation, soulignant une nette progression de sa performance ;

contre C, sa précédente notation, soulignant une nette progression de sa performance ; Il obtient pour la première fois le statut «Prime», statut attribué aux entreprises dont la performance en matière d’environnement, de pratiques sociales et de gouvernance (ESG) est supérieure au seuil des entreprises de son secteur.

statut attribué aux entreprises dont la performance en matière d’environnement, de pratiques sociales et de gouvernance (ESG) est supérieure au seuil des entreprises de son secteur. Eramet se classe ainsi dans le premier décile du panel Mines et métaux d’ISS ESG.

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, actif dans plus de 20 pays, vise à être une entreprise engagée, citoyenne et contributive. La RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) est un des piliers de sa stratégie et est ainsi totalement intégrée dans le développement de ses activités partout où il est implanté.

« Nous poursuivons le déploiement de notre feuille de route RSE 2018-2023 en gardant le cap des treize objectifs que nous nous sommes fixés en matière d’engagement social, sociétal et environnemental . L’évaluation par des observateurs externes fait partie de cette dynamique, aussi, lorsque nos avancées concrètes se voient récompensées par ISS ESG, cela nous encourage à redoubler d’efforts et à faire la preuve qu’une entreprise minière et métallurgique peut être exemplaire dans la transformation des ressources de la terre », a déclaré Virginie de Chassey, Directrice du Développement Durable et de la Communication. « Dans cette période tourmentée de pandémie mondiale, il est encore plus essentiel de poursuivre nos actions, notamment dans le domaine de la solidarité envers les communautés locales et celles de la préservation de l’environnement ».

Pour rappel, ISS ESG appartient au groupe institutionnel de services aux actionnaires ISS. Le système de notation ISS ESG Corporate Rating est constamment révisé et développé pour couvrir l’ensemble des sujets pertinents liés à l’environnement, à la société et à la gouvernance. L’évaluation de cette performance repose sur une centaine de critères, sélectionnés spécifiquement pour chaque secteur selon leur matérialité.





Calendrier

29.07.2020 : Publication des résultats semestriels Groupe 2020

28.10.2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3e trimestre 2020

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur eramet.com .

CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations Manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02







CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr







Pièce jointe