Quadient franchit une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie avec le lancement de la plateforme cloud Quadient® Impress

Nouvelle plateforme d'automatisation documentaire multicanal basée sur le cloud et destinée aux petites et moyennes entreprises

La capacité de Quadient à mettre sur le marché rapidement et économiquement une initiative organique majeure, fruit des synergies réalisées entre les actifs existants

Paris, le 16 juin 2020

Quadient , un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement global de Quadient® Impress, une plateforme très ergonomique d'automatisation des documents sortants, qui optimise les processus documentaires pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette plateforme complète, basée sur le cloud, apporte la flexibilité nécessaire pour préparer et envoyer des documents transactionnels à leurs clients, à l’unité ou par lots, quel que soit le canal de diffusion : imprimés, numériques ou externalisés.

Quadient Impress est une étape clé dans la réalisation de l'ambition stratégique de Quadient de consolider et simplifier son portefeuille de solutions d'Automatisation des Processus Métier autour d’une plateforme logicielle unifiée. La capacité de Quadient à développer et lancer sur le marché une telle application majeure, rapidement et économiquement, est le résultat non seulement de la force de l'entreprise en matière de recherche et de développement, mais aussi de sa capacité à tirer parti des investissements réalisés dans ses autres solutions, comme Quadient Inspire, la plateforme primée de gestion de l'expérience client. Quadient accélère également son activité à travers la vente croisée de solutions d'Automatisation des Processus Métier et des offres groupées proposées aux clients de ses Solutions liées au Courrier, dans tous les segments.

La majorité des 500 000 clients de ses solutions courrier étant des PME, Quadient est particulièrement à même de faciliter la transition des PME vers des processus plus automatisés et digitalisés.

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer la plateforme Quadient Impress aux PME et les aider à relever les défis que présentent les attentes croissantes des clients, l’évolution de la réglementation et l’augmentation du travail à distance », a déclaré Alyna Wnukowsky, Directrice des Solutions d'Automatisation des Processus métier chez Quadient. « Nous avons une connaissance approfondie des enjeux des PME, qui souvent ne disposent pas d’équipes informatiques, d'infrastructures ou de spécialistes des processus. Avec Quadient Impress, elles ont accès à une technologie innovante qui ne nécessitera pas de ressources informatiques importantes pour sa mise en œuvre ou sa maintenance. Les applications et services intégrés à la plateforme Impress offrent aux clients une solution complète qui leur permet de gagner du temps, réduire leurs coûts, éliminer les risques et améliorer l'expérience client. »

La suite d'applications de Quadient Impress, qui fonctionnent séparément ou de manière totalement intégrée, permet aux PME de pérenniser leur activité, d'évoluer et de se développer à leur propre rythme et de s'adapter facilement à toute situation imprévue.

La suite Impress comprend :

Impress Automate , qui permet l’automatisation des tâches manuelles répétitives liées à la création et la diffusion multicanale de documents critiques tels que les factures, relevés, relances et documents divers. Couplé à une solution de mise sous pli ou d’externalisation, Impress Automate traite les règles de gestion prédéfinies pour l'ajout de messages personnalisés et veiller à ce que le bon document soit placé dans la bonne enveloppe.

, qui permet l’automatisation des tâches manuelles répétitives liées à la création et la diffusion multicanale de documents critiques tels que les factures, relevés, relances et documents divers. Couplé à une solution de mise sous pli ou d’externalisation, Impress Automate traite les règles de gestion prédéfinies pour l'ajout de messages personnalisés et veiller à ce que le bon document soit placé dans la bonne enveloppe. Impress Portal , qui facilite l’envoi de communications, à travers un portail web sécurisé et personnalisé aux couleurs et logo de l’entreprise. Les clients peuvent ainsi récupérer facilement leurs documents importants à tout moment et les entreprises bénéficient d’une diffusion et de délais de réponse plus rapides tout en réalisant des économies sur les coûts d’envois « papier ».

, qui facilite l’envoi de communications, à travers un portail web sécurisé et personnalisé aux couleurs et logo de l’entreprise. Les clients peuvent ainsi récupérer facilement leurs documents importants à tout moment et les entreprises bénéficient d’une diffusion et de délais de réponse plus rapides tout en réalisant des économies sur les coûts d’envois « papier ». Impress Dispatch , qui permet aux collaborateurs de préparer directement depuis leur poste des courriers ponctuels et de les diffuser via un centre de production centralisé ou un portail web personnalisé. Le processus d’approbation intégré garantit la cohérence et la conformité de toutes les communications envoyées.

, qui permet aux collaborateurs de préparer directement depuis leur poste des courriers ponctuels et de les diffuser via un centre de production centralisé ou un portail web personnalisé. Le processus d’approbation intégré garantit la cohérence et la conformité de toutes les communications envoyées. Solution d’externalisation du courrier hybride, qui permet d'éliminer le temps consacré au traitement du courrier sortant, et aide le personnel à préparer et expédier le courrier en quelques clics depuis un ordinateur, courrier ensuite expédié physiquement depuis un site distant.

Par ailleurs, dans les pays où ils sont disponibles, les modules Signature Électronique et Stockage en ligne permettent respectivement de dématérialiser l’acte de signature grâce à un procédé garanti, et d’automatiquement indexer et stocker dans un espace sécurisé l’ensemble des documents produits via Impress Automate.

L'ambition de Quadient dans les solutions d’automatisation des processus métiers est d'aider les PME à optimiser leurs coûts opérationnels, à améliorer l'expérience des clients et des employés, et à stimuler la croissance des entreprises à travers l’automatisation des processus entrants et sortants les plus critiques. La plateforme Quadient Impress offre aux PME un accès simplifié à des ressources et outils numériques qui étaient jusqu’à présent uniquement à la portée des grandes entreprises.

« La crise sanitaire que nous traversons oblige nos clients de petite et moyenne taille à adopter de nouveaux outils digitaux en un temps record afin de maintenir la continuité de leurs activités et de rester en contact avec leurs clients » a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Les solutions d’Automatisation des Processus Métiers est un pilier essentiel de notre stratégie « Back to Growth ». Les ventes de ces solutions ont augmenté de 18,8 % pour l'année 2019, pour un montant de 63 millions d'euros, avec une forte hausse des solutions SaaS. Le lancement de Quadient Impress est une nouvelle étape majeure dans la réussite de notre mission d’accompagnement des entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique. »

