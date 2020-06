Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement

aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon





Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : 01 47 54 50 87

Email: vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini refinance avec succès la dette portée par Altran



Paris, le 16 juin 2020 – Capgemini annonce avoir fixé ce jour avec succès les conditions d’un emprunt obligataire de 1,6 milliard d’euros comprenant 2 tranches :

800 millions d'euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d’émission 99,887%) et

800 millions d'euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d’émission 99,521%).

Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l’acquisition a été finalisée en avril 2020.

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d’environ 3,5 fois. Les obligations nouvellement émises par Capgemini SE seront notées BBB par Standard & Poor’s, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée à Capgemini.

Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : « Après le succès rencontré lors du refinancement de l’acquisition d’Altran sur le marché obligataire en avril dernier, le fort intérêt suscité par cette seconde émission obligataire témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier du Groupe et la pertinence de notre stratégie visant à positionner Capgemini comme un leader de la transformation digitale des acteurs industriels et de technologie.

Ce refinancement nous permet d’abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement. »

Avertissement

Ce communiqué et l’information qu’il contient ne constituent ni une offre au public, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays, ni en une invitation à accepter l’offre publique mentionnée dans le présent communiqué de presse. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut faire l’objet de restrictions, aussi il appartient aux personnes en possession de ce présent communiqué de s’enquérir de toutes les restrictions applicables et de s’y conformer.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des obligations de Capgemini SE aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les obligations de Capgemini SE ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Capgemini SE n’a pas enregistré et n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public de ses obligations aux Etats-Unis. L’offre publique mentionnée dans le présent communiqué est effectuée uniquement par l’offrant mentionné dans le présent communiqué. L’offre publique n’est pas effectuée à (et aucune offre de titres ne sera acceptée de la part de) porteurs d’obligations établis dans toute juridiction (y compris les Etats-Unis, le Canada, le Japon ou l’Australie) dans laquelle le lancement d’une telle offre ou son acceptation ne seraient pas conformes aux dispositions légales relatives aux marchés financiers.

Ce communiqué peut contenir des informations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives relatives à la situation financière de Capgemini SE, son résultat d’exploitation, son activité, sa stratégie et ses orientations. Bien que Capgemini SE considère que ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats réels peuvent différer de manière substantielle des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de contrôle de Capgemini SE, notamment les risques relatifs aux autorisations des autorités de concurrence et de régulation, ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Capgemini SE auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et qui sont disponibles en langue française ou en langue anglaise sur le site internet de Capgemini SE ( www.capgemini.com ). Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir gracieusement une copie des documents déposés par Capgemini SE auprès de l’Autorité des Marchés Financiers à l’adresse www.amf-france.org ou directement sur le site de Capgemini SE. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont faites à la date de ce document et Capgemini SE se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective, à la suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique et des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

Pièce jointe