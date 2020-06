June 16, 2020 16:11 ET

OTTAWA, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada saluent l’expansion de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui sera un soulagement pour les millions de Canadiennes et de Canadiens qui ne peuvent pas encore retourner au travail.



« C’est une très bonne nouvelle pour les millions de Canadiennes et de Canadiens qui ne peuvent pas retourner à leur travail et qui s’inquiètent du paiement de leurs factures », a déclaré Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. « Cette prolongation permettra aux familles de continuer à payer leur loyer ou leur hypothèque, ainsi que leur épicerie. »

La PCU devait à l’origine se terminer dans les prochaines semaines, laissant de nombreux Canadiens qui ont perdu du travail en raison de la COVID-19 sans emploi ni soutien du revenu. La nouvelle prolongation jusqu’à la fin du mois d’août permettra à ces travailleuses et travailleurs d’avoir une certaine tranquillité d’esprit en attendant la reprise de l’économie.

« Nous attendons avec impatience d’autres détails sur cette prolongation, pendant que la reprise se poursuit de manière sécuritaire et stable, a indiqué M. Yussuff. Nous continuerons à faire un suivi auprès des travailleuses et travailleurs de tout le pays qui veulent travailler mais qui ne le peuvent pas encore. Nous continuerons à plaider en leur nom au niveau fédéral pour que l’aide financière demeure en place aussi longtemps que nécessaire. »

De nombreuses entreprises ferment leurs portes ou évoluent en raison de la crise de la COVID-19, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes en termes de reconstruction de l’économie et d’augmentation des niveaux d’emploi. Les syndicats du Canada continueront d’être une voix pour tous les travailleurs et travailleuses alors que nous sondons le nouveau paysage et préparons la voie à suivre.

