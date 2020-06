Office of the Child and Youth Advocate

EDMONTON, Alberta, 16 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes (CCDEJ) appuie le projet de loi S-217 visant à créer le Bureau du Commissaire à l’enfance et la jeunesse du Canada, déposé aujourd’hui au Sénat.



Il est important pour tout notre pays d’avoir un porte-parole national pour promouvoir les droits et les intérêts des enfants et des jeunes, tout en accordant une attention particulière aux jeunes des Premières Nations, inuits et métis et à ceux qui sont membres d’autres communautés vulnérables telles que les jeunes immigrants et réfugiés », a déclaré Del Graff, défenseur des enfants et des jeunes de l’Alberta, et président du CCDEJ. « Depuis de nombreuses années déjà, le CCDEJ réclame la création d’un poste de commissaire fédéral indépendant pour les enfants et les jeunes et a souvent fait pression auprès du gouvernement fédéral, et enfin nous sommes au point où ce projet de loi pourrait se concrétiser.

Les défenseurs provinciaux et territoriaux déploient beaucoup d’efforts dans leurs juridictions respectives, pour défendre les droits des enfants et des jeunes vulnérables », a déclaré Jackie Lake Kavanagh, défenseure des enfants et des jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador, et vice-présidente du CCDEJ. « Toutefois, il existe une disparité importante dans la protection des droits de l’enfant au Canada sans l’effort d’une agence fédérale. Créer un bureau indépendant au niveau fédéral permettrait de combler cet écart actuel.

Si le projet de loi est adopté, le Commissaire aurait pour mandat de promouvoir et de protéger les droits, le bien-être et les opinions des enfants et des jeunes, plus particulièrement, ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable. Le Commissaire serait également tenu de collaborer avec les organismes dirigeants autochtones pour intégrer le point de vue et les valeurs des Autochtones quand vient le temps de plaider en faveur des droits des enfants et des jeunes autochtones.

Consulte le projet de loi :

https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=10803478

À propos du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes

Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes est une alliance de défenseurs des enfants nommés par le gouvernement, d’un ombudsman et de représentants issus de dix provinces et de deux territoires : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, la Saskatchewan et le Yukon. Les défenseurs sont de hauts fonctionnaires indépendants du pouvoir législatif dans leur territoire de compétence respectif.



