June 17, 2020 03:00 ET

June 17, 2020 03:00 ET

Ilmastoystävällinen hirsipäiväkoti oli sekä laadukkain että edullisin

LEHDISTÖTIEDOTE 17.6.2020 klo 10:00

Harjavalta uudistaa päiväkotikantaansa ekologisuus ja käyttäjälähtöisyys edellä.

Honkarakenne Oyj ja Mediset Hoivarakentaja rakentavat nykypäivän vaatimuksia vastaavan

hirsipäiväkodin, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettu pedagogisesti toimivia tiloja ja terveellistä sisäilmaa.

Mediset Hoivarakentajat ja Honkarakenne Oyj rakentavat Vinnarin päiväkodin kokonaisvastuu-urakkana. Mediset Hoivarakentajat sai tarjouskilpailussa ainoana yrityksenä täydet pisteet. Sen ehdotus oli sekä edullisin että ylivoimaisesti laadukkain.

Harjavallan kaupunki laittoi etusijalle toimivat tilat, hyvän sisäilman ja ekologisuuden

Ensi vuoden elokuussa valmistuvan Vinnarin päiväkodin tilat on suunniteltu niin, että niitä voidaan muunnella lasten lukumäärän ja iän mukaan. Materiaaliksi haluttiin hirsi, koska kaupunki pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä, rakennuttamaan sisäilmaltaan terveitä tiloja ja panostamaan viihtyisyyteen.

“Tilojen toimivuus ja laatu oli myös painopisteinä valintakriteereissä. Tätä kautta pystyttiin saamaan juuri sellainen päiväkoti kuin ollaan haluttu”, kertoo Harjavallan kaupungin tekninen johtaja Petri Katajisto.

Mediset Hoivarakentajat ja Honkarakenne Oyj toteuttavat päiväkotirakentamisessa

Oppikylä-konseptinsa mukaista käyttäjälähtöistä pedagogista suunnittelua. “Sen painoarvo

oli viidennes kokonaispisteistä, eli kyllä se on merkittävässä roolissa”, Katajisto toteaa.

Neuvotteluissa on otettu huomioon päiväkotihenkilöstön toiveet, ja henkilöstö on ollut

tyytyväinen rakennuttajapuolen parannusehdotuksiin. “Rakennus täyttää kaikki tarpeet”,

Katajisto kiittelee.





Vanhan tilalle uutta ja muunneltavaa

Harjavallassa on tällä hetkellä kolme päiväkotia, joista kaksi vaatisi laajaa peruskorjausta.

Harjavallassa päätettiin sulkea vanhat päiväkodit sitä mukaa, kun lapsimäärä vähenee, ja

rakentaa tilalle uutta.

“Uuden päiväkodin rakentaminen, siinä on monia etuja. Pystytään tekemään uusista nykypäivän vaatimusten mukaisia helpommin kuin vanhasta”, Petri Katajisto toteaa. Uuteen päiväkotiin tulee muunneltavat tilat. “Tiloja voidaan muunnella kysynnän ja tarpeen mukaan. Pystytään vaihtamaan ryhmien kokoa ja muotoa ilman mittavaa remonttia.”

Edellinen päiväkoti, Mediset Hoivarakentajien rakentama Joenrannan päiväkoti, valmistui

vuonna 2015. Sen läheisyyteen nousee uusi Vinnarin päiväkoti, jonne siirtyvät aikanaan

kahden muun päiväkodin lapset. Vinnarin päiväkotiin tulee kuusi ryhmää: kaksi

0–3-vuotiaiden ryhmää, kaksi yli 3-vuotiaiden ryhmää ja vuoropäivähoidossa oleville lapsille

kaksi ryhmää.

Harjavallassa ollaan tyytyväisiä päiväkotiprojektin etenemiseen ja yhteistyöhön. Tekninen

johtaja Petri Katajisto luottaa Mediset Hoivarakentajien ja Honkarakenteen ammattitaitoon:

“Iso huoli jäi pois, kun on tuttu toimija ja yhteistyö on ennenkin ollut hyvää. Joenrannan

päiväkodin homma meni tosi hienosti ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Hyvillä mielin voi

lähteä tätä hanketta jatkamaan eteenpäin. Tiedän, että saadaan laadukas päiväkoti.”

Lisätiedot:

Kuvia ladattavissa osoitteessa:

https://drive.google.com/drive/folders/18r9mJt9mr6vYlDmBHhqe6Gwubn0PrSin?usp=sharing

Markus Saarelainen, projektimyyntipäällikkö, Honkarakenne Oyj, puh. 040 596 6007, markus.saarelainen@honka.com

Tarmo Kemppainen, toimitusjohtaja, Mediset Hoivarakentajat Oy

Puh. 044 556 9935, tarmo.kemppainen@hoivarakentajat.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi