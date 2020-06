June 17, 2020 04:00 ET

Ilkka-Yhtymä Oyj Lehdistötiedote 17.6.2020, klo 11.00



ILKKA-YHTYMÄ JATKAA JAKELUYHTEISTYÖTÄ POSTIN KANSSA VUONNA 2021



Ilkka-Yhtymä on ostanut kustantamiensa maakunta- ja paikallislehtien jakelupalvelut valtaosin Postilta vuodesta 1982 alkaen. Palvelut kattavat sekä taajamien varhaisjakelut että haja-asutusalueiden perus- ja viikonloppujakelut. Vuodesta 2008 alkaen jakeluyhteistyössä on haettu uusia ratkaisuja levikkialueiden palvelukokonaisuuden näkökulmasta, mm. sopimalla haja-asutusalueiden jakelun aikaistetusta palvelutasosta sekä pienten paikkakuntien sanomalehti- ja kirjejakelun yhdistämisestä.



Ilkka-Yhtymä ja Posti ovat nyt sopineet jatkosopimuksen vuoden 2021 jakelupalveluista ja niiden palveluehdoista. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän kustantaman sanomalehden tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.





Digitaaliset palvelut täydentävät jakelupalveluita



Yksityishenkilöiden sanomalehtitilaus sisältää myös lehden digitaalisen näköislehden ja muita digitaalisia sisältöpalveluja. Ne parantavat lehtien jakelupalveluita erityisesti niille tilaajille, jotka eivät saa printtilehteään heti aamusta tai ovat työ- tai lomamatkalla jakelualueen ulkopuolella. Ilkka-Pohjalainen on näköislehtenä tilaajien luettavissa julkaisupäivää edeltävänä iltana klo 23.30.



ILKKA-YHTYMÄ OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 040 766 5418





