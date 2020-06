ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks ja SIA Hanzas 14, mille omanik on Capitalica Baltic Real Estate Fund I, sõlmisid 16. juunil 2020 lepingu ärikeskus Verde ehituseks aadressil Roberta Hirša tn 1, Riia.



Esimese etapi tööd hõlmavad uue ärihoone ja maa-aluse parkla ehitust kogupinnaga 29,5 tuhat ruutmeetrit. Lepingu maksumus on üle 31 miljoni euro, millele lisandub käibemaks. Tänavu juulis algavad esimese etapi ehitustööd valmivad 2022. aasta esimeses kvartalis.



Teise etapi ehitustööde alustamine otsustatakse 12 kuu jooksul. Teine etapp hõlmab uut ärihoonet kogupinnaga 15,6 tuhat ruutmeetrit ning selle ehitusperiood on orienteeruvalt 15 kuud. Teise etapi ehitustööde maksumus on üle 17 miljoni euro, millele lisandub käibemaks.



SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka.



Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.



AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.