June 17, 2020 05:27 ET

Synapse Développement renforce son équipe avec l’arrivée d’une nouvelle directrice de projet, d’un directeur scientifique, d’une ingénieure de recherche, d’un développeur et d’un responsable communication. Dans un contexte de forte effervescence dans le milieu de l’intelligence artificielle et du chatbot, Synapse Développement vient de recruter des profils confirmés pour sa direction scientifique avec l’arrivée de Charles Teissèdre, l’encadrement de projet avec Isabelle Ballet, la recherche avec Thiziri Belkacem, le développement avec Vincent Erb et la communication avec Kévin Comte. Par ailleurs, l’éditeur toulousain expert de l’intelligence artificielle appliquée aux textes recrute de nouveaux profils.