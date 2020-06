TORONTO, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Vélo SP prend un virage virtuel cette année, et, tout au long de l’été, la Société canadienne de la sclérose en plaques offrira aux collectivités l’occasion de se mobiliser dans le cadre de cet événement afin de soutenir les gens de notre pays qui sont touchés par la SP. Même si les participants peuvent choisir la date, l’endroit et la distance qui leur conviennent, le 29 août, nous tiendrons des activités en ligne sur notre page Facebook afin de rassembler les cyclistes qui prendront part au Vélo SP virtuel et inviterons ces derniers à livrer leur témoignage, à tisser des liens entre eux et à s’inspirer les uns des autres dans le but de former une collectivité unie, et ce, quels que soient les objectifs qu’ils se seront fixés!



Le fait que le Vélo SP se déroule virtuellement cette année signifie que, durant tout l’été, les participants pourront décider quand ils pédaleront et quel parcours ils effectueront dans le cadre de l’événement. Toutefois, tous auront la possibilité de se joindre à la collectivité de la SP lors du tout premier Vélo SP virtuel, qui se tiendra le samedi 29 août et à l’occasion duquel ils pourront s’engager, d’un bout à l’autre du pays, aux côtés des dizaines de milliers de Canadiens touchés par la sclérose en plaques.

« Le Vélo SP existe depuis plus de 30 ans et constitue un volet important du travail que nous accomplissons à la Société canadienne de la SP au chapitre de la sensibilisation du public et de la collecte de fonds. Malgré les temps difficiles que nous vivons présentement partout dans le monde, il importe que nous continuions de trouver des façons de nous mobiliser en tant que collectivité et de nous entraider », explique Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « La crise sanitaire que nous connaissons actuellement a des répercussions sur l’ensemble des Canadiens, mais, pour les personnes qui doivent composer avec la sclérose en plaques, l’incertitude et les préoccupations générées par cette situation s’ajoutent aux défis imposés par la SP. Les besoins de ces personnes en matière d’information et de ressources sont plus considérables que jamais, et c’est pourquoi nous poursuivons nos efforts qui consistent à soutenir la collectivité de la SP et à financer des travaux de recherche essentiels. »

Chaque été, à l’occasion du Vélo SP, les employés et les bénévoles de la Société canadienne de la SP ainsi que les membres de la collectivité de la SP se mobilisent, d’un bout à l’autre du Canada, pour sensibiliser le public à la sclérose en plaques et collecter des fonds en vue de la concrétisation de notre vision, soit celle d’un monde sans SP. Or, en raison de la pandémie survenue cette année, nous ne pouvons nous rassembler en personne pour manifester notre appui aux personnes touchées par la SP. Cependant, il nous est toujours possible de passer à l’action. Joignez-vous de façon virtuelle à des milliers de Canadiens et pédalez en vue d’amasser des fonds au profit des personnes atteintes de sclérose en plaques. Faites partie d’une collectivité déterminée à changer le cours des choses.

« J’ai passé des mois à éprouver un immense sentiment de solitude, jusqu’à ce que je prenne part au Vélo SP pour la première fois », reconnaît Patrycia Rzechowka, qui participe à l’événement depuis 2012, après avoir reçu un diagnostic de SP à l’âge de 23 ans. « Cette première participation a tout changé et a fait s’allumer en moi un feu qui continue de brûler ardemment. Au fil des ans, j’ai pu établir des liens avec d’autres personnes atteintes de SP qui, comme moi il y a longtemps, peinaient à surmonter le sentiment d’isolement que génère souvent cette maladie. Bien que nous ne puissions nous réunir en personne pour pédaler côte à côte cette année, il importe plus que jamais que les participants au Vélo SP s’engagent de nouveau à sensibiliser le public à la SP et à collecter des fonds. »

Au programme du Vélo SP virtuel figureront des défis hebdomadaires qui consisteront notamment à réaliser le meilleur temps sur un kilomètre, à parcourir la plus longue distance en une semaine ou à pédaler durant une fin de semaine sur un parcours cumulant de 40 à 200 km. Une traversée virtuelle du Canada (soit un périple de 7 117 km!) est même prévue. Tout ce que vous avez à faire pour vous lancer est de vous inscrire au Vélo SP virtuel, à velosp.ca, de vous fixer un objectif et de commencer à pédaler. Une fois votre inscription faite, vous pourrez établir le contact avec des cyclistes participants des quatre coins du pays par l’entremise du Club Strava du Vélo SP et l’évènement Facebook spécialement créé pour l’occasion. Vous pourrez ainsi en savoir plus sur la façon dont ces personnes prennent part à ce tout premier Vélo SP virtuel.

Le samedi 25 juillet, à midi (HE), ne manquez pas notre rassemblement diffusé en direct, qui réunira des membres de la collectivité de la SP. Cet événement se tiendra en anglais. Un second rassemblement organisé dans le cadre du Vélo SP virtuel, mais animé cette fois en français, sera également diffusé en direct le samedi 29 août (heure à déterminer).

Pour en savoir plus sur le Vélo SP et vous y inscrire, rendez-vous à velosp.ca.

Pour obtenir davantage d’information sur la SP et la COVID-19, visitez le scleroseenplaques.ca/ressources/ce-que-vous-devez-savoir-a-propos-de-la-maladie-a-coronavirus-2019.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.