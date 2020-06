Coop Pank AS

June 17, 2020 07:00 ET

17.06.2020 toimunud Coop Pank AS-i nõukogu koosolekul nimetati alates 17.06.2020 ettevõtte uueks nõukogu esimeheks Alo Ivask, ning aseesimeheks Ardo Hillar Hansson.

Ühtlasi kutsus Coop Pank AS auditikomiteest tagasi järgnevad isikud: Jaanus Vihand, Priit Põldoja ja Märts Meerits. Nõukogu valis alates 17.06.2020 uuteks auditikomitee liikmeteks järgnevad isikud: Alo Ivask, Silver Kuus ja Urmas Kaarlep. Auditikomitee esimehena jätkab senine auditikomitee esimees Paavo Truu.

Samuti toimusid muudatused töötasukomitees. Töötasukomiteest kutsuti tagasi järgnevad isikud: Jaanus Vihand ja Priit Põldoja. Nõukogu valis alates 17.06.2020 uuteks töötasukomitee liikmeteks järgnevad isikud: Alo Ivask, Raul Parusk ja Irja Rae. Töötasukomitee liikmena jätkab senine liige Jaanus Marjundi.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 72 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kristjan Seema

Turundus ja kommunikatsioonijuht

Tel: +372 5505 253

e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee