BERLIN, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentful a annoncé aujourd'hui un financement de série E de 80 millions USD mené par Sapphire Ventures, avec la participation de General Catalyst, Salesforce Ventures et de cinq autres bailleurs de fonds, nouveaux et existants. Cette ronde porte le financement total de Contentful à 158 millions USD à ce jour. Contentful a également annoncé le recrutement d'une nouvelle directrice marketing, Bridget Perry , qui a récemment dirigé le marketing d'Adobe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Contentful, pionnier et leader mondial des systèmes de gestion de contenu (SGC) découplés, est désormais le leader de l'industrie avec sa plateforme de contenu nouvelle génération, qui permet aux constructeurs (développeurs, concepteurs et créateurs de contenu) de créer et d'offrir des expériences numériques pour n'importe quel canal ou appareil.

Contentful aide les entreprises à être compétitives dans le cadre de la transition massive du marché vers une économie donnant la priorité au numérique. Avec Contentful, les marques peuvent s'adapter à un contexte en constante évolution en développant rapidement des offres numériques sur l'ensemble du parcours client. Ces derniers mois, la pandémie de COVID-19 a accru la dépendance des marques vis-à-vis des canaux numériques comme principal moyen d'engagement client. Contentful aide les entreprises à réagir rapidement à ce qui est devenu, quasiment du jour au lendemain, une économie exclusivement numérique.

La forte croissance de Contentful est alimentée par une adoption rapide : 28 % des entreprises du Fortune 500 et 2 200 clients qui paient dans le monde utilisent Contentful pour gérer et diffuser du contenu sur des sites Web, des applications mobiles, des appareils portables et des écrans numériques.

« Depuis le lancement de la technologie de SGC découplé il y a six ans, Contentful transforme la façon dont les entreprises gèrent et déploient le contenu sur l'ensemble de leurs propriétés », a déclaré Andreas Weiskam , directeur général de Sapphire Ventures , qui a également dirigé le financement de série D de Contentful. « Alors que les consommateurs accèdent à des contenus numériques sur un plus grand nombre de canaux, les anciennes suites de SGC ne sont plus en mesure de répondre à la demande. Nous sommes convaincus que l'approche donnant la priorité aux API de Contentful permet aux entreprises d'intégrer facilement des centaines d'outils et d'accroître leur présence numérique sur n'importe quel canal. »

Ces dernières années, les entreprises de toutes tailles ont augmenté leurs investissements dans le numérique pour atteindre les clients au moyen d'un nombre croissant de canaux, d'appareils et d'affichages. Cette croissance exponentielle, ainsi que la nécessité pour les constructeurs de réutiliser, d'adapter et de diffuser du contenu de manière dynamique, ont rapidement dépassé les capacités des SGC traditionnels.

« Les anciens systèmes de gestion de contenu ont été conçus pour une ère uniquement Web, avant que les appareils mobiles ne deviennent la porte d'entrée de presque toutes les entreprises de la planète », a déclaré Steve Sloan, PDG de Contentful. « Dans cette nouvelle ère donnant la priorité au numérique, les entreprises doivent fournir du contenu sur tous les appareils et dans le monde entier. Cela change la donne et exige de nouvelles capacités pour créer la nouvelle génération d'expériences numériques. »

Des marques mondiales de plus de 200 milliards USD, ainsi que des marques révolutionnaires innovantes, utilisent la plateforme de contenu de Contentful, notamment Spotify, Aldo, The British Museum, Bang & Olufsen et Lenovo.

« Lorsque nous avons décidé d'adopter une nouvelle plateforme, nous ne cherchions pas seulement des technologies répondant à nos besoins commerciaux », a déclaré Thomas Thomas, directeur de la technologie et des opérations pour le réseau de télévision britannique ITV. « Elles devaient s'intégrer facilement les unes aux autres et être suffisamment flexibles pour la croissance future. Contentful s'est avéré être un excellent choix pour notre plateforme de contenu, et nous sommes impatients de voir à quel point la puissance de cette plateforme va augmenter. »

Alpro, membre du groupe Danone et pionnier de l'alimentation végétale, a déclaré que la plateforme de contenu de Contentful a joué un rôle clé dans le succès de la dernière campagne de rebranding multi-marchés d'Alpro. « Contentful nous a permis de nous lancer rapidement sur 15 marchés grâce à son architecture modulaire, son interface utilisateur intuitive et ses multiples intégrations avec nos services techniques et outils commerciaux préférés », a déclaré Ralph Urmel, responsable de l'expérience numérique chez Alpro. « Nous allons doubler notre présence sur les marchés mondiaux au cours des prochains trimestres avec Contentful. »

La croissance rapide de Contentful, dont les revenus ont globalement doublé chaque année au cours des quatre dernières années, a été alimentée par les développeurs à la recherche de moyens plus rapides et plus efficaces de créer des expériences numériques. La plateforme donnant la priorité aux API native dans le cloud de Contentful a attiré une communauté de plus de 400 000 développeurs et utilisateurs qui intègrent Contentful avec d'autres services tiers tels que Cloudinary, Commercetools et Smartling afin d'étendre les capacités de la plateforme. Avec le lancement récent du Contentful App Framework, une nouvelle vague de partenaires technologiques propose désormais des intégrations avec Contentful.

La préférence des développeurs a également favorisé l'adoption de Contentful par des agences numériques et des intégrateurs de systèmes de premier plan. L'écosystème de Contentful, composé de plus de 300 partenaires , comprend des agences numériques de premier plan telles que Publicis Sapient, Huge, Valtech et AKQA.

« Aujourd'hui, le marché regorge de SGC qui ont été conçus pour répondre aux besoins du passé et des anciennes méthodes de travail », a déclaré Abhishek Kumar, directeur des systèmes de gestion de contenu et du commerce électronique chez Deloitte Digital AB. « Contentful apporte les dernières avancées en matière de gestion de contenu et permet aux équipes de proposer des expériences numériques plus rapidement. C'est le meilleur des deux mondes. »

Grâce à son plus récent financement, Contentful va évoluer rapidement pour s'adapter à la demande et à la dynamique du marché.

Outre l'annonce de Bridget Perry au poste de directrice marketing pour diriger le marketing et les partenariats, l'équipe de direction de Contentful s'est élargie à la fin de l'année dernière avec l'arrivée de Steve Sloan au poste de PDG et de Margo Smith à celui de responsable du service juridique. Au total, huit hauts dirigeants ont rejoint l'entreprise au cours de l'année écoulée.

« En tant que responsable marketing chargée d'assurer la cohérence de la marque, je sais directement à quel point il est difficile pour les constructeurs de proposer une expérience numérique cohérente aux clients tout en utilisant une technologie obsolète », a déclaré Bridget Perry, directrice marketing. « Les SGC et DXP en place ne sont pas assez souples pour gérer et diffuser du contenu dynamique et omnicanal. La plateforme de contenu agile de Contentful est en passe de révolutionner le marché. »

Les quelque 400 employés de Contentful se trouvent à Berlin, San Francisco, et dans le monde entier. Elle a été l'une des premières sociétés à effectuer des tests de stress puis à mettre toutes les opérations en télétravail pendant les directives de confinement, permettant ainsi une continuité d'activité à 100 % tout au long de la crise de COVID-19. Le New York Times a rapporté en février 2019 que Contentful faisait partie des 50 entreprises en voie d'obtenir le statut de « licorne » (une start-up évaluée à plus d'un milliard de dollars) selon une étude de CB Insights. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur https://www.contentful.com/ .

