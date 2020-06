BERLIJN, June 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentful kondigde vandaag een Series E-financiering ter waarde van $ 80 miljoen aan onder leiding van Sapphire Ventures, met deelname van General Catalyst, Salesforce Ventures en vijf andere nieuwe en bestaande geldschieters. Deze ronde brengt de totale financiering van Contentful tot nu toe op $ 158 miljoen. Contentful kondigde ook een nieuwe CMO aan, Bridget Perry , die tot voor kort leiding gaf aan Adobe marketing in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.



Contentful, een pionier en wereldleider op het gebied van headless contentmanagementsystemen (CMS), gaat nu voorop binnen de sector met zijn content-platform van de volgende generatie, dat bouwers (ontwikkelaars, ontwerpers en contentmakers) in staat stelt voor elk kanaal of apparaat digitale ervaringen te creëren en te leveren.

Contentful helpt bedrijven te concurreren in de enorme verschuiving van de markt naar een 'digital-first'-economie. Met Contentful kunnen merken zich aanpassen aan een veranderend landschap door het digitale aanbod tijdens het hele klanttraject snel op te schalen. De afgelopen maanden heeft de COVID-19-pandemie het vertrouwen van merken op digitale kanalen vergroot als de belangrijkste manier om klanten te betrekken. Contentful helpt bedrijven snel te reageren op wat bijna van de ene dag op de andere een digitale economie is geworden.

De sterke groei van Contentful wordt gevoed door een snelle invoering: 28% van de Fortune 500 en 2200 betalende klanten wereldwijd gebruiken Contentful om content te beheren en te leveren op websites, mobiele apps, wearables en digitale displays.

"In de zes jaar dat Contentful met headless CMS aan het pionieren is, hebben ze de manier veranderd waarop bedrijven content beheren en implementeren in al hun eigendommen", aldus Andreas Weiskam , Managing Director van Sapphire Ventures , die ook leiding gaf aan de Series D-financiering van Contentful. "Nu consumenten via meer kanalen toegang hebben tot digitale content, kunnen verouderde CMS-suites de vraag niet ondersteunen. We zijn van mening dat de API-first-aanpak van Contentful het voor bedrijven gemakkelijk maakt om honderden tools te integreren en hun digitale aanwezigheid op elk kanaal op te schalen."

De afgelopen jaren hebben bedrijven, groot en klein, hun investeringen in digitale technologie verhoogd om klanten te bereiken via een groeiend aantal kanalen, apparaten en beeldschermen. Deze exponentiële groei, evenals de noodzaak voor bouwers om content dynamisch te hergebruiken, aan te passen en te leveren, overtrof al snel de traditionele CMS-mogelijkheden.

"Verouderde contentmanagementsystemen werden gebouwd voor een tijdperk dat alleen op het web was gebaseerd, voordat mobiele apparaten de belangrijkste online voordeur werden van vrijwel elk bedrijf op de planeet", aldus Steve Sloan, CEO van Contentful. "In dit nieuwe digitale tijdperk moeten bedrijven over heel de wereld content op verschillende apparaten leveren. Dit verandert het spel en vereist nieuwe mogelijkheden om digitale ervaringen van de volgende generatie te creëren."

Meer dan 200 merken met een omzet in miljarden, evenals innovatieve disruptor brands, maken gebruik van het contentplatform van Contentful, waaronder Spotify, Aldo, het British Museum, Bang & Olufsen en Lenovo.

"Toen we besloten van platform te veranderen, waren we niet alleen op zoek naar technologieën die aan onze zakelijke behoeften voldeden", aldus Thomas Thomas, Director of Technology & Operations bij het Britse televisienetwerk ITV. "Ze moesten gemakkelijk met elkaar geïntegreerd kunnen worden en flexibel genoeg zijn voor toekomstige groei. Contentful bleek een geweldige keuze te zijn voor ons contentplatform, en we zijn blij om te zien hoeveel krachtiger dit platform zal worden."

Alpro, onderdeel van de Danone Group en pionier op het gebied van plantaardig voedsel, zei dat het contentplatform van Contentful een sleutelrol heeft gespeeld in het succes van Alpro's nieuwste multi-market rebranding-campagne. "Contentful heeft ons in staat gesteld om snel in 15 markten te introduceren dankzij de modulaire architectuur, de intuïtieve gebruikersinterface en dankzij meerdere integraties met onze gewenste technische services en bedrijfshulpmiddelen", aldus Ralph Urmel, Digital Experience Manager bij Alpro. "Met Contentful gaan we onze aanwezigheid in de mondiale markten de komende kwartalen verdubbelen."

De snelle groei van Contentful, waarbij de inkomsten de afgelopen vier jaar ruwweg elk jaar zijn verdubbeld, werd gestimuleerd door ontwikkelaars die op zoek waren naar snellere en betere manieren om digitale ervaringen te bieden. Het cloud-native API-first-platform van Contentful heeft een gemeenschap van meer dan 400.000 ontwikkelaars en gebruikers aangetrokken die Contentful integreren met andere diensten van derden zoals Cloudinary, Commercetools en Smartling om de mogelijkheden van het platform uit te breiden. Met de recente versie van het Contentful App Framework biedt een nieuwe golf technologiepartners nu integraties met Contentful aan.

De voorkeur van ontwikkelaars is ook een drijfveer geweest voor de invoering van Contentful in toonaangevende digitale bureaus en systeemintegrators. Contentfuls ecosysteem van meer dan 300 partners omvat top-tier digitale bureaus zoals Publicis Sapient, Huge, Valtech en AKQA.

"Vandaag de dag zit de markt vol met CMS'en die zijn ontworpen voor de behoeften van het verleden, en oude manieren van werken," aldus Abhishek Kumar, Manager Content Management Systems en eCommerce voor Deloitte Digital AB. "Contentful brengt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van contentmanagement en stelt teams in staat om sneller digitale ervaringen te leveren. Het is het beste van twee werelden."

Met de meest recente financiering zal Contentful snel schalen om aan de vraag en de dynamiek in de markt te voldoen.

Naast de aankondiging van Bridget Perry als CMO om leiding te geven aan marketing en partnerschappen, is het senior managementteam van Contentful eind vorig jaar uitgebreid met CEO Steve Sloan en Chief Legal Officer Margo Smith . In totaal zijn er het afgelopen jaar acht senior leidinggevenden toegetreden.

"Als marketingleider die verantwoordelijk is voor de consistentie van het merk, weet ik uit eerste hand hoe lastig het voor bouwers is om een consistente digitale klantervaring te bieden met verouderde technologie," aldus CMO Perry. "Gevestigde CMS'en en DXP's zijn niet flexibel genoeg om dynamische, omnichannel content te beheren en te leveren. Het flexibele contentplatform van Contentful is snel op weg om de markt op zijn kop te zetten."

De bijna 400 medewerkers van Contentful zijn gevestigd in Berlijn en San Francisco, en wereldwijd verspreid. Het was een van de eerste bedrijven die stresstests uitvoerde en vervolgens alle activiteiten tijdens de 'stay-at-home'-voorschriften volledig op afstand deed, waardoor 100% bedrijfscontinuïteit tijdens de COVID-19-crisis mogelijk was. De New York Times rapporteerde in februari 2019 dat Contentful een van de 50 bedrijven was die op koers waren om de status van eenhoorn te bereiken — een start-up met een waarde van ruim $1 miljard — volgens onderzoek van CB Insights. Ga voor meer informatie naar https://www.contentful.com/ .

