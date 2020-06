MONTRÉAL, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé aujourd’hui son placement public par voie de prise ferme déjà annoncé (le « placement ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société (les « actions ordinaires placées dans le public ») et son placement (le « placement privé simultané ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires placées privément »), qui ont généré un produit brut total d’environ 572 millions de dollars.



La Société a émis 5 842 000 nouvelles actions ordinaires placées dans le public, y compris 762 000 actions ordinaires placées dans le public qui ont été émises à l’exercice intégral de l’option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes codirigé par CIBC Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. au prix de 86,00 $ chacune, ce qui a généré un produit brut total d’environ 502 millions de dollars.

De plus, la Société a émis, par la voie du placement privé simultané réalisé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») et une filiale de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), un total de 817 200 actions ordinaires placées privément au prix de 86,00 $ chacune, générant un produit brut total d’environ 70 millions de dollars. De ce nombre, 76 200 actions ordinaires placées privément ont été émises à l’exercice par la Caisse de son option de souscription supplémentaire dans le cadre de l’exercice par les preneurs fermes de leur option de surallocation. La Caisse a maintenant, directement ou indirectement, la propriété véritable ou le contrôle d’un total de 20 769 048 actions ordinaires, représentant 18,4 % des actions ordinaires émises et en circulation, et Investissements RPC a maintenant, directement ou indirectement, la propriété véritable ou le contrôle d’un total de 21 344 068 actions ordinaires, représentant 18,9 % des actions ordinaires émises et en circulation. La Caisse et Investissements RPC se sont toutes deux engagées à inscrire au régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD ») de la Société toutes les actions ordinaires qu’elles détiennent (y compris les actions ordinaires placées privément) et à veiller à ce que ces actions ordinaires soient inscrites au RRD pour tous les dividendes dont la date de référence est au plus tard le 30 juin 2021.

WSP a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement et du placement privé simultané aux besoins généraux de l’entreprise et au financement d’occasions d’acquisition dans l’avenir. En attendant cette affectation, WSP a l’intention de rembourser en partie l’encours de ses facilités de crédit, lesquelles pourront être utilisées à nouveau à mesure que les occasions se présentent.

Les documents liés au placement et au placement privé simultané, tels que le prospectus préalable de base simplifié de la Société, le supplément de prospectus de la Société visant le placement des actions ordinaires placées dans le public et les conventions de souscription relatives au placement privé simultané, peuvent être consultés sous le profil de WSP sur SEDAR au www.sedar.com .

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires placées dans le public n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique. Par conséquent, les actions ordinaires placées dans le public ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou d’une dispense des exigences d’inscription prévues par ces lois. Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente d’actions ordinaires placées dans le public dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute l’information et toutes les déclarations qu’on y trouve, sauf les déclarations portant sur des faits historiques, constituent de l’information prospective. Ces déclarations sont prospectives parce qu’elles sont fondées sur des attentes, estimations, hypothèses, incertitudes et risques définis à l’heure actuelle. Les déclarations prospectives se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « croire », « anticiper », « estimer », « projeter », « s’attendre à » et « prévoir », éventuellement utilisés au futur ou au conditionnel, ainsi qu’à l’emploi d’expressions au même effet. Les déclarations prospectives peuvent porter notamment sur l’emploi du produit tiré de la vente de titres réalisée dans le cadre du placement et du placement privé simultané et les estimations, plans, attentes, opinions, prévisions, projections, lignes directrices ou autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Même si WSP estime que les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes raisonnables, rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Ces déclarations sont exposées à des risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient provoquer une grande différence entre les résultats réels et les résultats explicitement ou implicitement prévus. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique 18, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 28 mars 2020, qui peut être consulté sur le site Web de la Société à l’adresse www.wsp.com/investors et sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com .

L’information prospective contenue aux présentes est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde. Elle est donnée en date du présent communiqué, sans que la Société soit tenue de la mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

En tant que l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources et industries. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. L’équipe mondiale d’experts de WSP regroupe des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des spécialistes de l’environnement et des arpenteurs‑géomètres ainsi que des spécialistes de la conception et de la gestion de programmes et de projets de construction. Nos employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets de grande qualité et durables, partout où nos clients ont besoin de nous. (wsp.com)

