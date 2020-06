LONDON, Ontario, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui l’établissement de partenariats avec des refuges pour femmes du Sud-Ouest de l’Ontario afin d’offrir une connectivité aux plus vulnérables pendant cette crise sanitaire mondiale. La pandémie de COVID-19 a révélé des besoins urgents dans les communautés à risque du Canada, notamment les femmes et les enfants qui sont confinés à la maison avec un proche violent.



« Animée d’un engagement profond à servir les communautés où nous vivons et travaillons, Rogers est déterminée à trouver des moyens d’aider à fournir une bouée de sauvetage numérique essentielle et du soutien crucial à la population du Sud-Ouest de l’Ontario qui en a le plus besoin », a déclaré Philippe Oille, président de la région du Sud-Ouest de l’Ontario, Rogers Communications. « Qu’il s’agisse d’appeler les services d’urgence, d’obtenir de l’aide ou de garder le contact avec des proches, ces dons ont pour but d’aider à répondre aux besoins immédiats des femmes vulnérables qui vivent une situation de crise. »

Rogers offre des appareils assortis de forfaits Voix et données gratuits pendant six mois à des refuges pour femmes, notamment les suivants : Atlohsa Family Healing Services et Anova : A Future Without Violence à London, Haven House Women’s Crisis Services à Cambridge, Huron Women’s Shelter à Goderich, Ingamo Homes à Woodstock, Emily Murphy Centre et Optimism Place Women’s Shelter and Support Services à Stratford. Matthew House, à Windsor, offre un refuge aux demandeurs d’asile, y compris les femmes et les enfants qui ont fui leur pays d’origine en raison de la violence, y compris la violence familiale.

« Nous desservons le Sud-Ouest de l’Ontario depuis plus de 30 ans, mais notre communauté a été confrontée à de nouveaux défis et besoins urgents en raison de la COVID-19 », a déclaré Raymond Deleary, directeur général, Atlohsa Family Healing Services. « Grâce au généreux soutien de Rogers en cette période difficile et incertaine, un grand nombre des membres de notre communauté à risque peuvent maintenant accéder à notre ligne d’assistance 24 heures sur 24, sept jours sur sept, tout en profitant d’une connexion essentielle au monde en ligne. Une pandémie comme celle-ci aggrave les difficultés auxquelles les membres des communautés autochtones sont confrontés. Notre communauté mise sur les relations et la communication. Rogers s’est assurée que cela soit possible, même dans les moments les plus difficiles. »

« Ce printemps, nous avons commencé à voir ce qui se passe quand une pandémie de COVID-19 s’ajoute à une épidémie de violence fondée sur le genre », a déclaré Jessie Rodger, directrice générale, Anova. « Nous avons dû changer nos services pour soutenir les survivantes de la violence, et nous nous sommes vite rendus compte du besoin criant de technologie afin que notre clientèle vulnérable et les membres de la communauté aient un moyen sûr de demander de l’aide. Grâce à notre partenariat avec Rogers, les survivantes de violence fondée sur le genre peuvent maintenant garder le contact avec leurs conseillers, notre ligne d’assistance et leurs proches alors qu’elles quittent une situation de violence et qu’elles sont confrontées aux dangers de la COVID-19. Sans ce soutien, les survivantes de notre communauté auraient de la difficulté à accéder à des services de guérison. Nous sommes très reconnaissants. »

Si vous êtes une femme vivant dans un foyer violent ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de votre maison d’hébergement locale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour obtenir des conseils et du soutien. Trouvez votre maison d’hébergement locale et sa ligne d’urgence au www.hebergementfemmes.ca .

Rogers s’associe également aux Grands Frères Grandes Sœurs de London et fait don de tablettes assorties de six mois de service gratuit pour veiller à ce que les familles et les « petits » qui comptent sur cette connexion essentielle obtiennent les outils et les services numériques dont ils ont besoin. Fido fournit à la section locale de Pflag Canada de London des tablettes assorties de données sans-fil gratuites pour permettre des réunions virtuelles de soutien entre pairs à l’appui de la communauté LGBTQ2S.

Une nouvelle vidéo de sensibilisation au sujet du partenariat de Rogers avec l’organisme Hébergement femmes Canada sera diffusée par toutes les propriétés de Rogers Sports & Média et rejoindra des millions de Canadiens. Pour en savoir plus sur les façons dont Rogers contribue à soutenir les Canadiens en cette période critique, cliquez ici .

