MONTRÉAL, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui l’établissement de partenariats avec des refuges pour femmes dans différentes régions du Québec afin d’offrir une connectivité aux plus vulnérables pendant cette crise sanitaire mondiale. La pandémie de la COVID-19 a révélé des besoins urgents dans les communautés à risque, notamment les femmes et les enfants qui peuvent se retrouver confinés à la maison avec un proche violent.



« Chez Rogers, nous nous engageons à servir les communautés où nous vivons et travaillons. Nous sommes ainsi heureux de pouvoir lancer une bouée de sauvetage numérique et d’offrir du soutien aux Québécois qui en ont le plus besoin, a déclaré Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec. Qu’il s’agisse de permettre d’appeler les services d’urgence, d’obtenir de l’aide ou de garder le contact avec des proches, ces dons ont pour but d’aider à répondre aux besoins immédiats des femmes vulnérables qui vivent une situation de crise. »

Rogers offre des appareils assortis de forfaits Voix et données gratuits pendant six mois à des refuges pour femmes, notamment les suivants : L’Arrêt-Source et Le Chaînon à Montréal, la maison Le FAR et la Maison de Connivence à Trois-Rivières, L’Escale de l’Estrie à Sherbrooke, la Maison Hélène-Lacroix à Québec et la Maison d’Hébergement Pour Elles des Deux Vallées à Gatineau.

« Un sincère merci à l’équipe de Rogers de permettre à nos résidentes de briser l’isolement grâce à leur généreux don, a souligné Lyne Bourgelas, directrice adjointe, Le FAR. Cet isolement a un impact majeur sur leur rétablissement en temps normal, donc en ces temps de COVID-19, pouvoir contacter leurs proches et les voir virtuellement revêt une importance capitale. D’ailleurs, non seulement vous permettez à nos résidentes de reprendre le pouvoir sur leur vie en leur offrant des outils de communication pour leurs démarches, mais vous permettez également à notre équipe d’offrir de nouvelles possibilités d’interventions. »

« Malgré la pandémie, nous travaillons sans relâche pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, a souligné Annick Brazeau, directrice générale, Maison d’Hébergement pour Elles des Deux Vallées. Aujourd’hui plus isolées que jamais en raison du confinement, ces femmes se retrouvent coupées du monde extérieur et deviennent encore plus vulnérables. L’accès à un téléphone leur permet d’aller chercher l’aide requise en cas de crise, en plus de leur offrir un sentiment de sécurité et un lien essentiel avec leurs proches. Nous remercions Rogers de son soutien pendant cette période où nos besoins sont immenses. »

Si vous êtes une femme vivant dans un foyer violent ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de votre maison d’hébergement locale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour obtenir des conseils et du soutien. Trouvez votre maison d’hébergement locale et sa ligne d’urgence au www.hebergementfemmes.ca .

Rogers s’associe également à d’autres organismes locaux qui soutiennent les Québécois vulnérables, en offrant notamment des appareils et des services sans-fil gratuits. Ces organismes comprennent entre autres les Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal qui utilisent ces appareils pour veiller à ce que les familles et les « petits » qui comptent sur cette connexion essentielle obtiennent les outils et les services numériques dont ils ont besoin. Fido a fait de même pour PFlag Montréal afin de permettre la tenue de réunions virtuelles de soutien entre pairs de la communauté LGBTQ2S. Le YMCA du Québec et la Fondation pour les élèves de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke utiliseront les appareils pour soutenir les programmes pour les jeunes, y compris les services de soutien en milieu scolaire.

Une nouvelle vidéo de sensibilisation au sujet du partenariat de Rogers avec l’organisme Hébergement femmes Canada sera diffusée dans l’ensemble des établissements de Rogers Sports & Média. Pour en savoir plus sur les initiatives mises en œuvre par Rogers en vue d’aider les citoyens pendant cette période difficile, veuillez cliquer ici .

