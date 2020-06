QUÉBEC, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la signature d'un accord stratégique avec le fabricant de membranes céramiques Nanostone Water, Inc. (« Nanostone ») et confirme sa position de chef de file en tant qu’intégrateur de systèmes à membranes céramiques dans l'industrie de l'eau.



« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer avec l’équipe de Nanostone. En tant que fournisseur de produits d'ingénierie principalement axé sur la technologie membranaire, il est important de nous renouveler constamment et d'utiliser la meilleure membrane pour chaque application. Alors que nous continuerons à commercialiser l'ultrafiltration (« UF ») polymérique, l'osmose inverse et le bioréacteur à membranes, l'UF céramique nous permettra de répondre à différents besoins du marché: c'est essentiellement l’ajout d’une autre corde à notre arc. Par exemple, les membranes céramiques offrent de grands avantages en termes de flux et de durabilité, ce qui peut faire une grande différence lorsque nous sommes en concurrence par rapport au coût total du cycle de vie de ces dernières. Elles supportent également une charge plus élevée de solides en suspension et peuvent résister à des procédés de nettoyage à une gamme de pH beaucoup plus grande. Cela peut être très stratégique afin de différencier nos solutions sur des chartes de débit de traitement d’eau industriel », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

La relation entre H 2 O Innovation et Nanostone a commencé en 2016, lorsque Nanostone a retenu les services de la Société pour concevoir et fabriquer deux unités pilotes. La qualité et le succès de ces pilotes ont incité Nanostone à octroyer un contrat à H 2 O Innovation pour mettre à niveau sa flotte existante d'unités pilotes, en particulier les éléments de contrôle. La Société a utilisé les pilotes de Nanostone dans plusieurs études de cas et a été impressionnée par les performances de leur technologie. Une étude a abouti à l'achat d'un système à grande échelle pour une industrie du Midwest où H 2 O Innovation avait précédemment installé des membranes polymères d'UF. Ce système traite 757,1 m3/jour (0,2 MGD) d’eaux de surface et d’effluents secondaires pour une tour de refroidissement. Les performances opérationnelles se sont considérablement améliorées et ils prévoient maintenant convertir les membranes polymères en membranes céramiques Nanostone.

H 2 O Innovation a vendu un système supplémentaire utilisant des membranes Nanostone pour un hôtel à New York, traitant des eaux de surface à basse température pendant un an. Ils ont été impliqués de manière indépendante dans un programme de rénovation de systèmes existants, utilisant des membranes polymères de microfiltration/UF au cours des deux dernières années, et cela a mené à plusieurs importants contrats au Texas et aux Dakotas.

Avec une liste de référence collective et un intérêt croissant pour la technologie des membranes céramiques, les deux compagnies ont décidé que le moment était venu de conclure un accord stratégique. Dans cette collaboration commerciale préférentielle, les parties ont convenu de mener conjointement la commercialisation de la technologie à plus grande échelle. Le marché des systèmes de membranes céramiques est en pleine croissance et Nanostone est un leader dans les membranes tandis qu’H 2 O Innovation est un leader dans la conception et l'assemblage efficace de châssis; la force des deux sera mise à contribution dans la conquête d'importantes parts de marché, autant dans le secteur industriel que le secteur municipal.



Pour plus d'informations sur ces membranes céramiques Nanostone, visitez la nouvelle section du site web d’H 2 O Innovation, sous l'onglet Technologies.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

