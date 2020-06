TORONTO, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui l’établissement de partenariats avec des refuges pour femmes de Toronto afin d’offrir une connectivité aux plus vulnérables pendant cette crise sanitaire mondiale. La pandémie de COVID-19 a révélé des besoins urgents dans les communautés à risque du Canada, notamment les femmes et les enfants qui sont confinés à la maison avec un proche violent.



« Il est inconcevable d’imaginer qu’à la violence familiale s’ajoute l’isolement physique dû à la pandémie de COVID-19. Malheureusement, les taux de violence ont grimpé de 20 à 30 %, affirme Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications, Rogers Communications. Pour les femmes et les enfants vulnérables qui fuient les mauvais traitements, les téléphones et la connectivité sont des services essentiels. Nous sommes fiers que notre équipe Rogers puisse contribuer à ces connexions essentielles lorsque la maison n’est pas un endroit sécuritaire. »

TORONTO, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers offre des appareils assortis de forfaits Voix et données gratuits pendant six mois à des refuges pour femmes de Toronto, notamment les suivants : North York Women’s Shelter, Interval House, Nisa Mississauga Homes , Anduhyaun inc et The Redwood Shelter.

« La technologie est peut-être l’un des moyens de contrôler les femmes. La personne qu’une femme fuit est peut-être un expert en technologie et sait comment contourner certains des obstacles à la sécurité que nous mettons en place pour les appareils que les femmes apportent au Redwood », affirme Akilah Downey, du refuge The Redwood. Offrir aux femmes qui habitent à The Redwood un nouveau téléphone qui n’est associé à aucun renseignement numérique antérieur leur permet d’effectuer des déplacements essentiels, comme aller à des rendez-vous médicaux. »

« Nous sommes très reconnaissants de l’occasion exceptionnelle qui a été offerte à Interval House par l’entremise de Rogers, a déclaré Paula Del Cid, directrice du programme résidentiel, Interval House. En fournissant à notre agence des téléphones cellulaires, Rogers ajoute un filet de sécurité en cette période très difficile. Les téléphones fourniront un accès à des services de soutien et à des avantages, et procureront un lien direct pendant une période d’éloignement physique. En travaillant en partenariat avec Rogers, nous sommes en mesure d’éliminer les obstacles et de veiller à ce que nos clientes aient accès aux outils dont elles ont besoin pour assurer leur sécurité et leur bien-être. »

Si vous êtes une femme vivant dans un foyer violent ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de votre maison d’hébergement locale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour obtenir des conseils et du soutien. Trouvez votre maison d’hébergement locale et sa ligne d’urgence au www.hebergementfemmes.ca .

Rogers s’associe également aux Grands Frères Grandes Sœurs de Toronto et fait don d’appareils assortis de six mois de service gratuit pour veiller à ce que les familles et les « petits » qui comptent sur cette connexion essentielle obtiennent les outils et les services numériques dont ils ont besoin. Fido fournit à la section locale de Pflag Canada de Toronto des tablettes assorties de données sans-fil gratuites pour permettre des réunions virtuelles de soutien entre pairs à l’appui de la communauté LGBTQ2S.

Une nouvelle vidéo de sensibilisation au sujet du partenariat de Rogers avec l’organisme Hébergement femmes Canada sera diffusée par toutes les propriétés de Rogers Sports & Média et rejoindra des millions de Canadiens. Pour en savoir plus sur les façons dont Rogers contribue à soutenir les Canadiens en cette période critique, cliquez ici .

