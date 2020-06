MONTRÉAL, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), a le plaisir d'annoncer les derniers résultats de forage du corridor Sherlock ainsi que la compilation et l'analyse complètes des données du projet Mitchi alors qu’elle débute son programme d'exploration estival 2020.

« Le projet Mitchi entre maintenant dans la prochaine étape d’exploration. Avec la zone principale Sherlock bien définie et ses extensions mieux comprises, notre objectif est de trouver et d’investiguer de nouvelles zones minéralisées débutants en surface, qui auraient le potentiel d’avoir du volume, et qui pourraient ultimement devenir des cibles de fosses à ciel ouvert avec un coefficient de recouvrement minimal, similaire à celui observé sur Sherlock. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

« La propriété Mitchi ne manque pas de cibles d’exploration. En fait, l'identification récente d’anomalies en or et en cobalt complète et ajoute à notre minéralisation traditionnelle en cuivre. Ceci est significatif pour Kintavar et vient ouvrir de nouvelles cibles d’exploration et de nouveaux secteurs à investiguer. Parallèlement, nous évaluons des cibles cuprifères à teneur plus élevée qui sont accessibles par route à partir de Mitchi et qui pourraient ultimement être considérées dans une seule estimation des ressources de taille significative. L'objectif est de faire avancer le plus rapidement possible ces nouvelles cibles au stade de forage et de les amener au niveau que nous avons sur Sherlock. L'infrastructure et la localisation du projet Mitchi représentent ses principaux avantages, permettant de travailler plusieurs zones dans le but de constituer une ressource de taille importante ».

Campagne de forages sur Sherlock

Le programme de forage Sherlock s'est terminé avec succès avec les forages MS-19-62, 64 et 68 qui ont intersecté les horizons minéralisés tel que prévu (8,5 m à 0,73% Cu en surface, 16,1 m à 0,60% Cu en surface et 18,25 m @ 0,43% Cu respectivement). Ils ont confirmé la continuité des horizons minéralisés à l'ouest et à l'est. Les figures 1, 2 et 3 présentent la vue en plan, la section transversale et la longitudinale de la zone principale de Sherlock. Les forages démontrent également le prolongement des strates minéralisées vers le nord et l'ouest avec un pendage qui devient subhorizontale et qui plonge lentement en profondeur.

Les forages réalisés dans les secteurs Watson, Irene et les autres cibles au nord de Sherlock ont confirmé les extensions des strates minéralisées sur plus de 2,5 km (jusqu'au forage MS-20-89) où une faille régionale tronque les horizons minéralisés (figure 4). À l’extérieur de la zone principale de Sherlock, l’épaississement structural des lithologies identifiées en surface diminue. Plus de travaux seront nécessaires afin d’identifier les zones favorables sous l’épaisse couche de mort terrain qui recouvre ce secteur de la propriété.

Les forages réalisés dans le secteur des zones Conan et Elementary (figure 4) ont identifié des structures beaucoup plus linéaires que celles observées sur la zone Sherlock et bien que la minéralisation ait été confirmée dans les forages sur 1,5 km, les forages n'ont, actuellement, intersecté aucune zone d’épaississement structural pouvant offrir les mêmes épaisseurs que celles identifiées sur Sherlock. Les horizons minéralisés sont continus, mais en raison des largeurs et/ou des teneurs plus faibles, les zones Conan et Elementary seront moins prioritaires lors de l’exploration estivale. Le tableau 1 résume les faits saillants de cet ensemble de résultats de forage.

Compilation et analyse des données

Une compilation et analyse complète des données a été effectuée ce printemps et a révélé deux vecteurs anomales importants qui doivent être investigués (figures 5 et 6):

Vecteur aurifère entre les corridors Sherlock et Hispana - Plusieurs anomalies de sol, d’échantillons en main et rainures ont titré des teneurs atteignant 2,76 g / t Au. Le vecteur, d’orientation NE-SO, est situé dans le bassin sédimentaire, est associé aux minéralisations des strates de cuivre stratiforme et il est subparallèle aux principales failles régionales. Ce vecteur constitue une anomalie importante qui sera investiguée. De plus, l’indice Huard (corridor Hispana), une tranchée de 30m par 5m, a actuellement la plus grande densité d'anomalies avec 9 échantillons ayant rapporté des teneurs comprises entre 0,09 et 0,71 g / t Au et entre 0,21 et 1,65% Cu.

Vecteur anomale en cobalt entre les corridors Hispana et Nasigon - De fortes anomalies dans les sols ont été identifiées, sont également orientées NE-SO et, tout comme pour le vecteur aurifère, sont subparallèles aux principales failles régionales. Les anomalies affichent des teneurs allant jusqu’à 0,5% et 0,3% Co, elles ont été identifiées à l’intérieur du bassin sédimentaire et semblent associées aux minéralisations stratiformes.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/631ba26b-567f-40ac-8408-d843adcc0c63/fr

Figure 5 - Vecteur aurifère et en cobalt sur le projet Mitchi



Programme d’exploration estivale

Le programme d'exploration estival vise à identifier et à investiguer de nouvelles zones minéralisées débutant en surface et présentant un volume similaire à la zone principale de Sherlock ou des zones à plus hautes teneurs. Les quatre principaux objectifs d’exploration sont:

Les vecteurs aurifères et à cobalt récemment identifié sur Mitchi

Les anomalies cuprifères sur la propriété Mitchi qui ont été mises en évidence lors des récents travaux, de la compilation et de l’analyse des données réalisées.

Les minéralisations de type ‘’Skarn’’ ayant des teneurs plus élevées, tel que sur Cousineau

Les indices et anomalies de cuivre du projet Wabash qui sont dans un bassin sédimentaire présentant les mêmes caractéristiques que le bassin de Mitchi. Il est localisé à 60 km au nord-est de Mitchi et dans le prolongement des grands linéaments régionaux.

La figure 7 illustre la localisation des propriétés Mitchi, Cousineau et Wabash.

Tous les échantillons ont été envoyés et préparés (PREP-31) par le laboratoire d’ALS Global de Val-d’Or. Par la suite, une portion de pulpe de chaque échantillon a été envoyée au laboratoire ALS Global de Vancouver pour des analyses pour le cuivre (CU-ICP61) et l’argent (AG-ICP61) ou des analyses multi-élémentaires (ME-ICP61) avec digestion par quatre acides et analyse spectroscopie (ICP-AES/MS). Les échantillons ayant titré plus de 10 000 ppm Cu ont été réanalysés par absorption atomique (CU-OG62) au laboratoire ALS Global à Vancouver. Les contrôles de qualité comprennent l’insertion systématique de blancs et de standards cuprifères certifiés dans chaque envoi au laboratoire.

Les échantillons en main sont des échantillons sélectionnés et ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente sur la propriété.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

À propos d’Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (environ 30 000 hectares, détenue à 100%) située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus, à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété couvre une superficie de plus de 300 km2 qui est accessible par un réseau de routes forestières et gravelées et elle est à proximité d’une sous-station hydroélectrique située à 14 km à l'est. La propriété est située dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique de Grenville. De nombreux indices minéralisés d'or, de cuivre, d'argent et/ou de manganèse ont été identifiés à ce jour et ont des caractéristiques suggérant un gîte de type ‘’cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires’’ dans le secteur est et des caractéristiques s’apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar est présent aussi dans les roches vertes aurifère de Québec en avançant le projet Anik en partenariat avec IAMGOLD.

Table 1: Sherlock, Irene, Watson and Elementary zones – Drill Holes MS-19-61 to MS-20-91 – Fall 2019 / Winter 2020 Zone Drill Hole UTM Nad83 z18 Dip / Az Length (m) From (m) To (m) Cu & Ag grade/ Intersection length (m)* X Y Sherlock MS-19-62 483830 5253057 -45 / N185 45 3.45 11.95 0.73% Cu and 9.9 g/t Ag / 8.5 m MS-19-63 483830 5253058 -90 58 1.45 4.85 0.82% Cu and 12.8 g/t Ag / 3.4 m MS-19-64 483575 5252926 -90 111 2.00 18.10 0.60% Cu and 6.9 g/t Ag / 16.1 m MS-19-68 483519 5252966 -90 159 51.60 69.85 0.43% Cu and 4.4 g/t Ag / 18.25 m MS-19-69 483507 5253006 -90 222 57.55 65.00 0.60% Cu and 5.8 g/t Ag / 7.45 m 84.80 91.00 0.40% Cu and 3.6 g/t Ag / 6.20 m 109.60 111.65 0.60% Cu and 5.1 g/t Ag / 2.05 m MS-19-70 483498 5253053 -90 237 91.30 99.90 0.51% Cu and 4.9 g/t Ag / 8.6m 105.50 113.95 0.45% Cu and 4.9 g/t Ag / 8.45 m 149.80 158.60 0.50% Cu and 4.6 g/t Ag / 8.80 m Irene MS-19-71 483273 5253389 -45 / W335 105 89.00 94.00 0.49% Cu and 3.0 g/t Ag / 5.0 m MS-19-73 483342 5253402 -60 / W295 195 75.00 80.00 0.63% Cu and 5.5 g/t Ag / 5.0 m Watson MS-19-74 482926 5253115 -45 / W250 66 27.60 31.25 0.42% Cu and 4.6 g/t Ag / 3.65 m MS-19-75 482922 5253135 -45 / W250 79 9.65 17.60 0.46% Cu and 5.6 g/t Ag / 7.95 m MS-19-76 482923 5253136 -90 96 37.20 41.55 0.46% Cu and 7.0 g/t Ag / 4.35 m Elementary MS-20-82 483452 5255740 -45 / W325 66 4.00 8.00 0.47% Cu and 5.9 g/t Ag / 4.0 m

* True width is estimated between 65 and 90% of the intersected width