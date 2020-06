PITTSBURGH, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un fournisseur mondial de solutions de connectivité et d'intégration pour les partenaires commerciaux, a annoncé un partenariat élargi avec Sage pour intégrer TrueCommerce Foundry à Sage Intacct, un système de comptabilité de premier plan. Cette nouvelle intégration aide les organisations à mieux se connecter à leurs canaux de vente en automatisant le traitement des commandes, de l'entrepôt à distance et des documents d'inventaire.



« Sage Intacct est l'une des solutions de gestion financière basées dans le cloud à la croissance la plus rapide pour les petites et moyennes entreprises », a déclaré Ross Elliott, président de TrueCommerce. « TrueCommerce est également un acteur actif dans ce segment, avec une part de marché en constante croissance. Cette nouvelle intégration aidera nos clients communs à trouver de nouvelles façons de transformer leur infrastructure numérique et à mieux s'adapter aux défis commerciaux émergents. »

« La nouvelle intégration à TrueCommerce aidera nos clients communs à extraire une valeur supplémentaire de leurs déploiements Sage Intacct », a déclaré Eileen Wiens, vice-présidente du développement commercial chez Sage Intacct. « La capacité à tirer parti des données des canaux de vente au sein de votre système financier d'enregistrement permet aux entreprises d'entreprendre de nouveaux projets de commerce unifié en toute confiance et de rester compétitives au sein de l'environnement économique volatil d'aujourd'hui. »

« La nouvelle intégration de TrueCommerce avec Sage Intacct aidera les clients communs du marché intermédiaire à atteindre cet objectif », a déclaré Jordan Jewell, directeur de recherche pour le programme de Commerce numérique d'IDC. « L'expertise de TrueCommerce permet de passer des commandes depuis une multitude de canaux et Sage Intacct fournit une gestion financière axée sur le client. Les entreprises numériquement déterminées savent qu'elles ont besoin d'une intégration étroite entre le front et le back-office pour fournir une expérience client engageante et de bout en bout si elles souhaitent prospérer dans l'économie actuelle. »

Les principaux avantages de l'intégration pour les clients communs de Sage Intacct et TrueCommerce incluent :

Une solution EDI complète et de bout en bout pour Sage Intacct, développée et prise en charge par une source de confiance

Une connexion souple aux principaux marchés, y compris Amazon, eBay, Walmart, Google et AliExpress

Une intégration aux principales vitrines en ligne, y compris Shopify, Magento, WooCommerce, Big Commerce et la plateforme d'e-commerce TrueCommerce Nexternal

Une intégration robuste automatise une large gamme de traitement des commandes, des entrepôts à distance et des documents d'inventaire

Prend en charge plus de 92 000 cartes de partenaires commerciaux, avec des mises à jour qui permettent de gagner du temps sans frais supplémentaires

Une exécution simplifiée sur tous les canaux avec TrueCommerce Pack & Ship, une solution d'expédition multi-opérateurs basée sur le cloud

Une assistance « Drop Ship » (livraison directe) simplifiée à travers tous les fournisseurs du réseau de commerce mondial TrueCommerce

L'intégration de TrueCommerce avec Sage Intacct est une extension de TrueCommerce Foundry, une vaste gamme de services de commerce et d'applications unifiée qui connectent clients, fournisseurs, canaux et systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

La solution s'appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d'intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://marketplace.intacct.com/MPListing?lid=a2D0H0000047rrPUAQ et https://www.truecommerce.com/sage-intacct-integrations

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l'avenir. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur https://www.truecommerce.com .

Contact pour les médias Yegor Kuznetsov

TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com